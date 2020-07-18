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暖心老闆員工更努力！超額僱11名身障工 年營收達4億

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（左起），稱讚林嘉德給身障員工表現機會。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（左起），稱讚林嘉德給身障員工表現機會。圖／勞動部雲嘉南分署提供

嘉義嘉全果菜生產合作社負責人林嘉德，出身清苦、白手起家創業，因為知道窮人的苦，原本合作社依法只需聘僱1名身障者，他卻大幅超額進用11名身心障礙者，林嘉德直言「適才適用」，身障者能不不一定比一班人差，只要給工作機會，就是最好的幫助。

57歲林嘉德兒時家境清苦，全家人擠在租來的小房，父母親務農種菜。他小學五年級就開始幫忙挑菜、送菜，27歲與弟妹一起創業，成立嘉全果菜生產合作社，和嘉義小農合作契作，收購農產品再賣向各通路；從初期員工20人，年營收500萬元，成長到目前員工數78人、年營收達4億元，許多學校、醫院及多家上市公司都是他的客戶。

林嘉德的公司，長期雇用身障者及中高齡員工，合作社11名身障員工，有8名是雲嘉南分署嘉義就業中心推介過去。就服員李雅芬笑說，「很難推的、別的公司不用的，來這邊都會錄取」大讚林嘉德很暖心。

「要給身障者機會！」林嘉德說，身障者工作很認真，簡單工作做熟了，甚至可以比一般人做得更好。公司有名智能障礙員工很會剝芹菜，同一時間剝菜，一般人剝10公斤，該員工卻能剝12公斤，速度快、做出來產品也很完美。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，嘉全果菜生產合作社員工數78人，法定只要進用1名身障者，但卻進用11名，超額進用足以做為企業楷模，「幫助1名身障者，就是幫助1個家庭！」期許企業能身障朋友更多就業的機會。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（右二），稱讚林嘉德（右）給身障員工表現機會。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（右二），稱讚林嘉德（右）給身障員工表現機會。圖／勞動部雲嘉南分署提供

身障者 嘉義

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