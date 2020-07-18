南市族語認證通過率15連霸 囊括7項榜首
台南市雖非原鄉，但參加原住民族委員會辦理的108年族語認證，通過率達75.8%，遠超過全國通過率48.6%，通過率15連霸。此外，更囊括排灣語、泰雅語、布農語等語別共7項榜首。
依台南市教育局數據，台南市參加108年度族語認證，初級與中級認證共285人，有216人通過。台南市長黃偉哲今天表揚通過認證學生，以及感謝34位族語老師、同學們的努力。
黃偉哲說，台南市雖非原鄉，但一向重視族語教學，語言是一個民族文化傳承重要的聯結，而各校族語開課率逐年提高，每年也辦理原民小子教育營傳承族群文化價值。他承諾持續精進族語教學，在原民族語教育上再加碼，持續傳承這份榮耀。台南市議員穎艾達利(Ingay Tali)也到場表達對族語教育的支持。
教育局表示，這次族語認證考試包光輝榮獲各族原住民籍排灣語中高級榜首；永康區永信國小學生謝尚育榮獲學生組各族原住民籍中級排灣語榜首；太子國中學生芎昱竹榮獲學生組各族原住民籍中級賽夏語榜首。
4位非原住民考生榮獲榜首。分別是安平國中學生洪筠喬榮獲學生組各族非原住民籍初級泰雅語榜首；林雯菱榮獲成人組各族非原住民籍中級布農語榜首；嚴文章榮獲成人組各族非原住民籍中級泰雅語榜首。
另外，值得一提的是台南市原住民族教育資源中心組長許浩瑩，首次赴試即榮獲成人組各族非原住民籍初級布農語榜首，充分展現新課綱終身學習的核心素養。
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