阿里山跟著茶旅行 夏季消暑森林茶會品茗森呼吸

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處培訓茶旅達人，推廣阿里山高山茶，上午舉辦「四季茶旅夏季茶會」，茶會分別在頂湖步道、十字路車站、樂野迷湖步道及奮起湖小火車車庫登場，由社區茶旅達人首次以閩式工夫泡茶藝展演，搭配老師林懷茹創新改編優美古典音樂，融入創新茶藝展演，形塑阿里山茶文化新意境。

茶席分布森林、雲霧及壯麗山景等自然景觀中，以及鐵道人文意境，結合茶旅達人奉茶，感受從品茗到靜心沉澱，人與自然對話的情境氛圍，細細品嘗茶旅達人以在地食材結合節氣意象，用心製作夏饗茶宴點心。

夏季茶會序曲由外交部雲嘉南辦事處任郭炳宏、嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾、日本臺灣交流協會副代表星野光明、JTB臺灣橫川義康總經理、臺灣生態旅遊協會郭城孟理事長等人共同啟動。

茶會規畫結合各區在地特色體驗活動，推出套裝行程，開創品茶之外的跟著茶旅行新體驗模式；奮起湖品茗在百年蒸氣火車前，體驗人文、歷史及生態，享用在地特色鐵路便當。在海拔1534公尺的十字路車站旁觀景亭，遠眺鄒族聖山塔山壯麗山景，體驗手作茶香大福，享用沁心烏龍茶麵線。

在頂湖步道地衣森林茶席，體驗手作Q餅，品味茶粉融入雪Q餅。在樂野迷湖步道品茗，感受鄒族部落氛圍，體驗山中藝術家製作鄒式趕鳥器、竹茶則與茶席竹花器，感受原住民部落文化。阿管處