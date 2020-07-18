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黃偉哲與國中女生比騎車發電 賽前叫陣比1分鐘30秒慘敗

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
市長黃偉哲（左）由來賓陪同與國中女生比賽騎腳踏車發電。記者周宗禎 ／攝影
市長黃偉哲（左）由來賓陪同與國中女生比賽騎腳踏車發電。記者周宗禎 ／攝影

警方「青春專案」多年來幾乎千篇一律辦籃球賽，台南市警局今年因剛被拔官的前局長周幼偉要求創新，昨天改辦電競賽；市長黃偉哲特別趕到會場與女生比賽騎發電腳踏車，賽前還高舉食指大喊比一分鐘，但騎沒多久就要「對面的女生慢慢騎」，結果近來忙著到處吃、體重不斷上升的黃偉哲，騎30秒就上氣不接下氣落敗。

主辦單位安排黃偉哲與永仁國中女生比賽騎車發電，黃偉哲非常開心，一跨上車就舉手笑著說「比1分鐘」，現場主持人見狀認為黃偉哲可能沒經驗，馬上插嘴「建議市長30秒就好」。果然才騎10幾秒他臉色鐵青，要「對面的女生騎慢一點」，最後發電量不到對方一半以懸殊成績敗陣，得知結果還開玩笑「會記住永仁國中、別跟市府要經費」，現場笑聲四起。

警方往年「青春專案」多舉辦籃球賽，今年為吸引青少年參加，使用流行的「英雄聯盟」及「傳說對決」遊戲，昨在遠東科大舉辦「暑期保護青少年—青春專案：少年英雄電競爭霸賽」，新任局長詹永茂主持開幕，35隊250名學生參賽。

會場另辦「人力腳踏車發電趣味競賽」，讓在等待電競賽的學生舒展筋骨。市長黃偉哲擠出行程現身，與青少年合照、擊掌打氣，也與學生互「尬」騎車，看誰的發電量最多，隨後也到電競教室為選手加油。

黃偉哲 腳踏車 詹永茂

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