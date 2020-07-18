青農很多「會種不會賣」 無患子生技老董提供成功經驗
台灣各地「青農」越來越多，但很多青年農民「會種不會賣」。台南市安定區農會為提升青農銷售自種農產銷售能力，今天安排安定區青農到無患子生技公司觀摩，聽取負責人王高榮傳授銷售經驗，希望青農「不只農產種的好，更要賣的好」，才能闖出自己的一片天。
安定區青農聯誼會會員30多人，今天參加在無患子生技舉辦的行銷通路研習會，王高榮傳授近年在實體通路、網路銷售的成功經驗，希望這場經驗傳承活動，有助青農思考如何行銷自家農產品。
王高榮分享公司在網路銷售經驗，目前網路銷售自家清潔用品，平均每天訂單量約50萬元且日趨穩定，有些產品更是熱賣，重要的是要能確保產品品質無虞，且經濟實惠，加上不定期促銷，讓消費者建立信心，透過網路尋找好康優惠，讓消費者感受網購無患子產品的便利優惠。
安定區農會總幹事王寶民表示，農村人力日漸老化凋零，青農加入能為農村發展注入新的活力，尤其青農吸收農業新知知相當快速，農產品質產量都相當好，但這些青農都面臨銷售問題，除了農會的共同運銷，更希望青農能開創自己的銷售通路，創造更高的經濟價值。
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