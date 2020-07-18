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台南推「黑金」！山上打造「世界香草鎮」年產值估3億

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國發會主委龔明鑫（左二）今天視察台南山上地方創生提案香草園區。圖／經發局提供
國發會主委龔明鑫（左二）今天視察台南山上地方創生提案香草園區。圖／經發局提供

國發會主委龔明鑫今天走訪山上區蘭科植物園聽取山上區提案計畫「世界香草鎮-山上地方創生計畫」，山上區香草產業屬於高經濟作物，台南市府預計可帶動地方經濟產值達3億元，龔明鑫也表示非常看好。

台南市政府表示，天然的香草莢被譽為「黑金」，價格也很貴，是世界上第二貴的香料，國際市場每公斤均價450美元以上，這次計畫結合生物技術與精緻農業，透過與長榮大學技術合作及規畫香草學院課程培養相關產業人才，同時憑藉長潁農業公司多年來深耕於蘭花產業的經驗，將香草發酵期縮短至3至4個月。由產官學研通力合作發展高經濟價值香草產業生態系，預計可帶動地方經濟達約3億元。

長榮大學校長李泳龍表示，近年來投入山上區地方創生的規畫，包含建構產業人才育成的香草學院、產學鏈結的蘭花學程以及實踐大學社會責任，應用校內產學能量，陪伴山上區建立香草產業生態系統，吸引人口回流與輔導在地青農創業等地方創生願景。

龔明鑫參觀由長榮大學精釀發酵研究中心的香草莢發酵研究成果，也試飲獲得世界冠軍的蒔醇黑糖啤酒，實際體驗長榮大學在推動產學新創的能量與擘畫。

台南市政府表示，截至目前「行政院地方創生會報」核定通過本市有官田區、左鎮區、鹽水區及新營區共4案，總經費超過10億元，其中中央補助經費超過2億5千萬元、地方自籌4千萬元及民間投資超過7億1千萬元。未來市府與國發會將持續協助及輔導本市地方創生，謀求地方產業發展新機。

國發會龔明鑫表示，兩天來台南市政府介紹不同面向的台南，從最科技的5G產業到在地產業的鏈結。地方創生計畫是協助地方產業深根與轉型政策，山上區地方創生呈現在地產業豐厚能量，完全符合國發會發展地方創生精神，國發會將主動盤點資源與預算加速整體地方創生計畫實踐。

龔明鑫感謝黃偉哲市長安排這趟豐富的行程，這兩天在台南的消費也會上網登錄，希望有機會抽中房子，來當台南人。

長榮 實踐大學

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