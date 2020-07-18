影／校長要退休當樹攀師：人生的挑戰才剛開始

嘉義市政府「科學168教育博覽會」，戶外樹攀活動受許多人熱烈歡迎，負責樹攀志工培訓教練，是現任布新國小校長侯崇博，接觸樹攀近10年，已取得樹攀乙級教練，他坦言樹攀需要體力、經驗，下個月退休後將花更多時間培養體能、練樹攀，目標是取得ISA國際攀樹師認證。

嘉義市科學168去年首辦「樹攀活動」，吸引許多大、小朋友搶體驗爬樹樂趣，市府為增加體驗機會，這次在港坪運動公園增設樹攀場，同時提供12組民眾參與，讓孩子操作專業器材攀樹、登空，從不同視角看樹木，整個樹攀活動器材準備、志工訓練都由侯崇博提供專業培訓。

侯崇博表示，學生時代喜歡登山，但從事教職後教學忙碌，加上後來接了行政工作，就荒廢登山活動，直到15年前調派到奮起湖擔任校長，才有機會利用假期爬山、走步道，重新接觸山林樂趣。

侯崇博說，9年前得知太魯閣國家公園登山學校舉辦攀樹活動，他首次接觸攀樹就愛上這個活動，之後只要有機會就在校園練習攀樹，並和同好相約攀樹登高，觀察不同樹冠層生態。

他說，攀樹可分為休閒攀樹與工作攀樹，休閒單純就是享受攀樹樂趣，但工作攀樹則不同，攀樹者必須有更好體力，上到一個高度後要尋找另一個支點，攀到更高樹冠層上， 最高可能達40、50公尺，執行預定工作，可能是植物修剪、樹冠層調查，或檢查林木生長、健康狀態。

「我退休仍從事教育！」侯崇博坦言，30多年教育工作、15年校長行政讓他有些疲憊，但假日進入山林，或帶著年輕人丶學子攀樹，又昇華成另一種教學樂趣，考量攀樹需要體力，再過幾年要攀也不一定上得去，因此萌生退休念頭。