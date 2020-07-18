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充氣滑水道孩童樂翻天！ 偏鄉義竹鄉首辦涼夏兒少活動
嘉義縣義竹鄉公所上午在義竹國小操場，首次舉辦「義竹涼一夏」兒少育樂活動，由知名「何爺爺跳跳屋」設置9座的氣墊滑水道與氣墊跳跳屋等，熱氣逼人，小朋友滑水玩水樂翻天，家長看得清涼，誇讚鄉長黃阿家辦這項活動。
氣墊設施，有讓孩子挑戰體能與勇氣的4層樓巨無霸充氣滑水道、各式消暑滑水氣墊及遊戲跳跳屋等，孩子盡情歡笑、大聲尖叫，迎接暑假的到來。縣長翁章梁返鄉，與鄉長黃阿家分送桑椹冰棒，讓大家有個快樂又清涼的暑假。
黃阿家說，這是公所首次舉辦大型育樂活動，讓孩子快樂玩水、玩氣墊設施，送冰棒送給孩子家長，玩得開心，吃得消暑，感謝各單位配合協助，特別感謝立委蔡易餘贊助冰棒。
翁章梁說，義竹公所為暑假到來，知道小朋友喜歡玩水，特別選在義竹國小以氣墊結合水遊樂設施，帶給孩子快樂暑假。義竹鄉代表會主席翁榮輝提供16箱礦泉水供民眾飲用，未來公所將持續舉辦夏令營活動。
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