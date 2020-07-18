國發會主委振興之旅！台南「澎派迎客包」買8送8超優惠

國發會主委龔明鑫今天參訪台南左鎮化石園區，為文化局「成功制霸－振興文化先行」的行銷方案扮演宣傳大使，為「台南熱門古蹟景點門票」搭配「臺南熱賣古蹟限定商品」的超值包進行行銷宣傳，期待在疫情解封後，透過多項振興方案，能刺激消費，振興本市觀光產業，龔明鑫說來台南就會一直買，台南市巡守大隊長宋俊明希望龔主委抽中最大獎房子，就可以搬來當台南人。

台南市文化局推出的「成功制霸－振興文化先行」方案，規畫「澎派迎客包」、「市民同樂包」及「古蹟歡樂包」三種超值包，將包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及水交社文化園區等共8個景點，搭配文化局的熱門商品「媽祖賜芙（福）」、「藝陣乖乖」，以及「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「天后豌豆酥」等商品包裹式行銷，期待創造行銷話題，進而帶動臺南文化觀光人潮。

文化局長葉澤山表示，像長銷的成功洋芋片取「一定會成功」、在疫情最高峰推出的「媽祖賜芙」以及「惡靈退散」「八家將乖乖」都爆紅，另有大天后「可樂果」一定會有好結果等， 經常缺貨的熱銷產品，這次用優惠價一次就可以買得到。

「澎派迎客包」為最超值的買8送8方案（8景點門票及加贈8項台南古蹟限定商品），總市價825元、僅售500元！「市民同樂包」則是買8送4方案（8景點門票加贈4項限定商品）總市價360元、現僅售200元；針對僅遊覽市區的外地遊客簡易版「古蹟歡樂包」則是買6送4方案（6景點門票加贈4項限定商品）總市價485元、僅售200元，三項方案都約有六折折扣。

龔明鑫也參觀「鰭幻足跡」特展，對於環景劇場與特展巨齒鯊拍照點印象深刻；左鎮菜寮溪當地的地層與化石，改建後的化石園區將每年入館遊客數翻轉10倍，從去年5月母親節開幕迄今年7月上旬，已有超過55萬人次入園。