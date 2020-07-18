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翁章梁返鄉義竹鄉參加活動 遭男子拉手攔路陳情
嘉義縣長翁章梁上午回家鄉義竹鄉，參加鄉公所舉辦的兒少育樂活動，結束離去時，突遭計畫拓寬的嘉163線拆遷戶翁姓男子，拉手攔路陳情，指稱因公所計畫拓寬，害他被附近公有零售市場拆遷戶責怪，要求縣長公開說明，因他用手緊抓著縣長右手臂不放，隨扈要架開，引發翁男不滿，氣氛一度緊張。
義竹鄉公所舉辦的「義竹涼一夏」兒少育樂活動，在義竹國小操場登場，翁章梁面對同鄉翁男，突如其來抓手臂攔路陳情，未動氣不悅， 也未顯露害怕驚慌神情 ，耐心聆聽翁男陳情，2人從操場走到大門對話，員警及縣長隨扈站在身旁，取出手機錄影蒐證，不敢大意。
翁男抱怨鄉長黃阿家未與道路及市場計畫拆遷戶，好好溝通說明，害他們道路拆遷戶被市場拆遷戶責怪，他投訴無門，才找縣長陳情，要求公開說明。
翁章梁說，尊重鄉長決定，民主法治國家，拆遷戶可檢視公所依據的法律，雙方契約是否站得住腳，若有問題，可提行政救濟或找法院，道路拓寬與市場停止使用收回是兩回事， 兩件事不相關。
公所爭取縣府及營建署補助計畫拓寬嘉163線，又因公有零售市場建築老舊結構不安全，公所與攤商終止租約停止使用，收回市場計畫拆除，兩項重大鄉政建設，都引起拆遷戶反對，黃阿家強調，兩項重大鄉政都是為了未來發展，說明會結束，公所將按既定計畫執行。
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