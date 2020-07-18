國道側車道雲林古坑段2.8公里 7.58億中央全額補助

交通部長林佳龍今天應立委劉建國邀請抵雲林古坑草，和觀光業者、社區發展協會等數十人座談，從交通改善談到草嶺是否列入阿里山風管處、大客車解禁以利觀光發展，林部長除一一解答，也帶來大紅包，強調國道3古坑段2.8公里打通側車道7.58億元由中央全額補助，以利加速開發。

草嶺是否併入阿里山國家風景處引起討論，幾位社團主事者認為，目前通往草嶺的路段仍實施大客車禁行，從阿里山奮起湖的遊客，如果直通草嶺，車程僅約一小時，但因禁行的禁令未解除，須繞行長達三小時到草嶺，才須要小巴接駁，是影響草嶺觀光的致命傷。

此外針對通往古坑、草嶺的158、149系統改善升格為省道及國3聯絡道路只做半套、遊客中心、停車場不足等交通提出討論。

交通部長林佳龍指出，國3側車做半套，造成古坑、林內、斗六連結困難，為此，劉立委親自開車載他跑一趟，他找出問題癥結，發現問題出在地方配合款的困難，這不只雲林，全國都有此問題，因此，他宣布打通國3側車道古坑段7.58億元，由中央全額補助。

至於草領併入阿管處，林佳龍說，國家風景管理處限制多且合併的行政、環評細節繁瑣，所以他力倡觀光局升格為觀光署，但這是較長的工程，所以景點結盟概念比較容易實現。

林部長說，所以他計畫將以國內十三個國家風景管理處為平台，組成235觀光聯盟，重新盤點資源，整合交通，發展成觀光金三角，配合大南方計畫，中央從上而下，地方由下而上整合，將讓看得見的馬路，看不見的網路全面改善。