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體驗台南農業之美！持三倍券消費加碼回饋農產折價券
台南市農業局搭配振興三倍券，推出「台南農最In 領鮮農遊購」加碼方案，盤點台南特色農業資源，加碼回饋10％的農產折價券活動，國發會主委龔明鑫今天與台南市長黃偉哲一起到台南市農會假日農市行銷農產，呼籲大家持消費券、農遊券來消費。
農業局長謝耀清指出，台南市農業振興加碼活動歸納出休閒農場、農漁畜產品、生鮮蔬果、田媽媽美食餐廳、東山咖啡、娛樂漁筏與社區深度旅遊等面向，民眾持實體三倍券消費，加碼回饋10%的農產折價券，希望鼓勵大家走出戶外，體驗台南農業之美。
龔明鑫說，因應這波三倍劵振興活動，台南市政府已彙整業者，順勢推出各種不同組合的優惠方案，市府更推出加值方案「五子登科加碼送」大禮，總值超過千萬元，希望能帶動另一波消費潮，同時歡迎民眾到台南旅遊。
昨晚龔明鑫入住煙波大飯店，市府也特別幫他準備台南必吃在地早餐，有學甲虱目魚粥、七股的鮮蚵海皇粥、以牛骨與時蔬熬煮牛肉高湯、白河蓮子當歸牛肉湯及市場樂活名攤的包子、麻豆碗粿、西港素粽及養生春捲等豐盛的風味餐，龔明鑫直喊「好吃！吃很飽！」
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