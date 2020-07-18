台版「奈良公園」嘉義梅花鹿園上月開幕 5隻母鹿全懷孕

嘉義縣阿里山國家風景區管理處3年前，輔導隔壁鄒族逐鹿社區設置梅花鹿園，共飼養1公5母共6隻梅花鹿，上個月下旬開幕，逢疫情解封暑假安心旅遊上路，吸引大批遊客觀賞餵食，讓人驚喜的是，園區開幕不到1個月，就傳出5隻母鹿全部都懷孕的好消息。

「這隻公鹿王好像皇帝，5隻母鹿就像後宮后妃」，鄒族飼養員湯政雄打趣比喻說，梅花鹿園就像清朝皇帝後宮，他說，梅花鹿一夫多妻，1隻公鹿可以與多隻母鹿交配繁殖，5隻母鹿懷孕待產，產期可能就在最近，本島野生梅花鹿幾乎絕跡，梅花鹿向彰化養鹿協會購買。

湯政雄說，飼養員接受培訓，請嘉大獸醫及家畜防治所輔導飼養，梅花鹿要打許多疫苗保護，避免生病，鹿園有草地又靠山，飼養生活環境佳，用構樹葉、牧草、進口乾草餵食，遊客拿草料餵食，開幕至今，假日最多湧入800多人。

「哇！太強了，1隻公鹿交配5隻母鹿全懷孕」，遊客得知母鹿全懷孕，感到訝異，遊客說，餵鹿、用手撫摸，感覺很療癒，不用出國跑去日本奈良，也不再去墾丁鹿境了，梅花鹿溫順，又有靈動雙眼及美麗外表斑點造型，受大人小孩喜愛。