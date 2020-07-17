科學168「創客教室」人潮滿滿 學生動手做 認識新科技

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
創客教室帶學生體驗「四軸無人機」。記者卜敏正／翻攝
創客教室帶學生體驗「四軸無人機」。記者卜敏正／翻攝

嘉義市科學168教育博覽會今日邁入第二天，人潮熱力不減。今年的創客教室港坪國小開課，今天上午「3D列印筆好好玩」教學，小朋友在老師指導下，拿3D列印筆製作立體房屋；創客展演則在港坪風雨球場展出，展示嘉義市國中小推動創客教育成果及發展尖端技術，展期至本月20日止。

北興國中科技中心教師在 「3D列印筆好好玩」教學教室，帶領學童認識3D列印操作，小朋友聚精會神以各種顏色線材製作立體房屋，老師透過電視螢幕教學，指導搭建房屋步驟，許多父母親帶著孩子一起蓋出多色彩小房子，體驗3D列印神奇魔法。

教育處長林立生指出，創客教育就是「要你動手作」，實際動手作、腦力激盪及展現創意，培養學生創新、解決問題的能力，以此激發孩子無限可能。

他說，北興國中科技中心昨日舉辦「四軸飛行機」、「Micro:bit智慧小車」課程，參加者可組裝屬於自己的飛行器與智慧小車；今天還有三場「AR／VR初體驗」課程，帶大家認識AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）不同之處。

林立生提醒，18日至20日課程為「閃亮亮Arduino」，由玉山國中科技中心教導學生，利用Arduino Uno（開發板）的輸出，控制紅色、藍色、綠色 LED燈泡亮度，利用光的三原色原理，混出各種不同顏色。

108課綱上路，國中新增「科技」領域，從7年級開始實施教學，國中納入正式課程，包含生活科技課和資訊科技課，嘉義市府集結中央與地方資源，去年挹注新臺幣700萬餘元經費，今年也各提供200萬元，給嘉義市北興國中、蘭潭國中，以及玉山國中三所自造教育及科技中心。

「Micro:bit智慧小車」課程，參加者可組裝屬於自己的智慧小車。記者卜敏正／翻攝
「Micro:bit智慧小車」課程，參加者可組裝屬於自己的智慧小車。記者卜敏正／翻攝
小朋友以各種顏色線材製作立體房屋。記者卜敏正／攝影
小朋友以各種顏色線材製作立體房屋。記者卜敏正／攝影
創客展演展示嘉義市國中小，推動創客教育的成果及尖端技術。記者卜敏正／攝影
創客展演展示嘉義市國中小，推動創客教育的成果及尖端技術。記者卜敏正／攝影
創客教室AR體驗。記者卜敏正／翻攝
創客教室AR體驗。記者卜敏正／翻攝
嘉義市科學168教育博覽會邁入第二天，創客教室吸引許多學童參與、一起動手做。記者卜敏正／翻攝
嘉義市科學168教育博覽會邁入第二天，創客教室吸引許多學童參與、一起動手做。記者卜敏正／翻攝

嘉義 玉山 108課綱

延伸閱讀

國中畢業學做麵包現有17家店 他代表青商捐車給消防局

AWS王定愷：雲端服務為半導體與製造業帶來優勢

嘉義市購物節消費破千萬 單筆消費最高近10萬

嘉義市熱島效應屢登最高溫 市府號召穿紅衣防曬

相關新聞

疫情捐款少寄養人暴缺 雲林家扶接到三倍券特感溫暖

疫情期間各公益團體捐款均縮水，但三倍券推出馬上有人捐愛心，雲林家扶中心今天接到兩筆三倍券捐款共六千元，其中一份還是遠從台...

1/4兒童、青少年過重或肥胖 暑期食育營幫很大

台南市教育局今天分別在南台科大、台灣首府大學舉辦暑期食育營，希望透過遊戲體驗方式，提供學童正確飲食觀念，也獲得熱烈回響。...

台南大吹鯨魚風 鯨尾巴是幸運的象徵

台南市最近大吹鯨魚風，市府除了在安平水景公園舉辦3個月的「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華活動，「大魚的祝福...

228罹難者阿里山鄉長高一生 林佳龍：故事應放入教科書

交通部長林佳龍上午到嘉義縣，參加阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片發表會，除宣傳精緻、深度旅遊，還特別提及22...

卯起來拚振興！永康商圈找網紅開線上「吃播」

行政院振興三倍券正式上路，各大商圈卯足全力推優惠、拚行銷，台北市永康國際商圈協進會找來4位網紅，實際走訪高記上海料理、J...

台南藍軍杯葛新警察局長 黃偉哲：氣出在他身上不公平

台南市新任警察局長詹永茂今天上任，台南市議會國民黨團不滿行政院長蘇貞昌執意換掉治安民調第一名的周幼偉，揚言杯葛、不讓詹永...

疫情讓86人停止認養嘉義家扶少200萬 籲捐三倍券助兒少

嘉義家庭扶助中心今年受到新冠疫情影響，已有86位認養人停止認養，收入短少200餘萬元；中心今發起「號召送愛大使」運動，鼓...

影／失智者走失怎麼辦？愛憶軍團成立快來「看問留撥」

台灣邁入高齡社會，失智人口逐年增加，相對的，年輕人及照顧人力越來越少，失智老人走失事件時有所聞。台中市政府為建構失智友善...

台南新任警局長今布達 國民黨團：絕不讓他進議會備詢

台南市前警察局長周幼偉因槍擊案下台，新任警察局長詹永茂今天走馬上任，台南市議會國民黨團重申「不支持新的人事派令」，痛批行...

公民團體評鑑南市議員結果出爐 台南議會戰神竟是他

台南議會觀察聯盟今天公布第三次定期大會議員評鑑結果，評選出13名優質議員，其中民進黨占8名、國民黨2名、無黨2名、時代力...

周幼偉表現優秀為何被調走？警政署副署長給「14字箴言」

台南市警察局新任局長今天交接，警政署副局長蔡蒼柏監交後致詞時表示，對於前任局長周幼偉非常優秀，很多人納悶為何要調走？蔡蒼...

文化古都槍案六都第一 新任台南警局長：全力掃蕩槍械

前台南市警局長周幼偉因槍擊案下台，新任警察局長詹永茂今天走馬上任，立即展現整頓治安的決心， 他表示，台灣整體治安非常平穩...

熱門新聞

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

深澳漁港光雕水舞秀夜夜震撼到24日 很多基隆人相揪看

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

周幼偉表現優秀為何被調走？警政署副署長給「14字箴言」

洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。