科學168「創客教室」人潮滿滿 學生動手做 認識新科技

嘉義市科學168教育博覽會今日邁入第二天，人潮熱力不減。今年的創客教室港坪國小開課，今天上午「3D列印筆好好玩」教學，小朋友在老師指導下，拿3D列印筆製作立體房屋；創客展演則在港坪風雨球場展出，展示嘉義市國中小推動創客教育成果及發展尖端技術，展期至本月20日止。

北興國中科技中心教師在 「3D列印筆好好玩」教學教室，帶領學童認識3D列印操作，小朋友聚精會神以各種顏色線材製作立體房屋，老師透過電視螢幕教學，指導搭建房屋步驟，許多父母親帶著孩子一起蓋出多色彩小房子，體驗3D列印神奇魔法。

教育處長林立生指出，創客教育就是「要你動手作」，實際動手作、腦力激盪及展現創意，培養學生創新、解決問題的能力，以此激發孩子無限可能。

他說，北興國中科技中心昨日舉辦「四軸飛行機」、「Micro:bit智慧小車」課程，參加者可組裝屬於自己的飛行器與智慧小車；今天還有三場「AR／VR初體驗」課程，帶大家認識AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）不同之處。

林立生提醒，18日至20日課程為「閃亮亮Arduino」，由玉山國中科技中心教導學生，利用Arduino Uno（開發板）的輸出，控制紅色、藍色、綠色 LED燈泡亮度，利用光的三原色原理，混出各種不同顏色。