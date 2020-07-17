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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

國中畢業學做麵包現有17家店 他代表青商捐車給消防局

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
青商會參議會議長蘇勁威（左二起），代表捐消防勘災車，由市長黃敏惠、市消防局長蘇耀星代表接受，感謝青商會善舉。記者卜敏正／攝影
青商會參議會議長蘇勁威（左二起），代表捐消防勘災車，由市長黃敏惠、市消防局長蘇耀星代表接受，感謝青商會善舉。記者卜敏正／攝影

國際青年商會中華民國總會參議會，今天捐贈嘉義市政府消防局1輛災情勘查車，由青商會參議會議長蘇勁威代表捐出，嘉義市長黃敏惠、市消防局長蘇耀星代表接受，感謝青商會善舉，用具體行動提升嘉義市消防救災能量，保障市民生命財產安全。

蘇勁威國中畢業後為減輕家中經濟負擔，單獨北上學做麵包。在學徒生涯中不斷琢磨自我、累積實力，並在1990年全國烘焙比賽中拿下「最佳創意獎」；1991年24歲的他，拿出積蓄在嘉義市開了第1家「聖保羅烘焙麵包」。

蘇勁威的「聖保羅麵包坊」，不僅口味獨特、造型多樣、麵包好吃，也透過他的創意行銷手法，吸引許多人慕名採購，全國至今已有17家直營店，「聖保羅Q餅」也成為嘉義市特色伴手禮。日前他當選青商會參議會議長，立即居中協調，捐贈災情勘查車給嘉市消防局。

「善舉宛如一盞明燈！」黃敏惠表示，青商會的善舉讓社會充滿溫暖與希望，政府資源有限，感謝蘇勁威及國際青年商會捐贈。

蘇耀星表示，這輛災情勘查車，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報、地理資訊查詢等功用，可強化嘉義市災害搶救效能、救災勤務。

青商會參議會議長蘇勁威（左二起），代表捐消防勘災車，由市長黃敏惠、市消防局長蘇耀星代表接受，感謝青商會善舉。記者卜敏正／攝影
青商會參議會議長蘇勁威（左二起），代表捐消防勘災車，由市長黃敏惠、市消防局長蘇耀星代表接受，感謝青商會善舉。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（左二起）頒贈感謝狀給蘇勁威，感謝青商會捐消防勘災車給市消防局。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（左二起）頒贈感謝狀給蘇勁威，感謝青商會捐消防勘災車給市消防局。記者卜敏正／攝影

嘉義 青年

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