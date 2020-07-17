電影五星主廚快餐車 東石鄉8名漁村少年真實上演啟程

電影「五星主廚快餐車」中，才華橫溢五星主廚卡爾因堅持對美食理想，被餐廳開除，事業歸零，他和兒子將舊廂型車改造成快餐車，開始漂泊流動餐車服務，從中找回對廚藝熱情和事業；同樣精彩激勵人心的故事，今天也在嘉義縣海邊小漁村真實上演！

東石鄉8名15至18歲在地少年，以「社區共創、少年當家」精神，要翻轉西部落後宿命，為家鄉青少年找尋不同出路，在老師吳俊德指導下，他們以五星級餐車做基地，展開廚藝培訓及服務課程，從學習過程中，體悟自己未來只能靠雙手打拚。

今天啟程，這群出身困境少年將正能量，延伸到西海岸和台灣！他們在安麗希望工場慈善基金會「小夢想．大志氣」追夢計畫支持下，上午從母校東石鄉東榮國中出發，用7公尺長、3公尺高的餐車，展開「五星級餐車巡迴日記」之旅。

這8名年輕人將路經漁村，走進山脈，以敬老送餐方式累積經驗，透過青年對談、部落交流和青銀共創等方式，與各地鄉里互動學習，實踐自我價值，為翻轉西海岸創生工程做準備。

嘉義縣社會局長蕭英成、東榮國中校長陳義禮校長、各級民意代表、弘道老人基金會40名長者和贊助單位安麗希望工場慈善基金會代表，都到場為少年們送上祝福鼓勵。

「大多數人只知道嘉縣有牡蠣，但其實我們也有夢想，那就是陪伴獨居長輩與被放棄孩子，找到生的價值」，五星級主廚餐車發起之一的陳博華，感性表達內心想法，陳博華與在地少年志趣相投，要靠自己努力，讓家鄉永續傳承，他們每周沿西海岸線撿垃圾，清掃道路，固定時間為長者送餐，