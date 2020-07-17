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古坑夏季輕旅行最怡人 特價優惠別錯過

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
親手染製美麗的藍染，讓你穿出一身幸福。記者蔡維斌／攝影
親手染製美麗的藍染，讓你穿出一身幸福。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府和水保局合作推出古坑大埔和樟湖「慢遊筍友、染出幸福」農村體驗小旅行，今天在古坑大埔客棧啟動，副縣長謝淑亞和水保副局長林長立共同代言，攜手推荐5梯次的農村小旅行，最適合暑假親子同遊，200個優惠名額即日起開放報名，機不可失。

林長立更進一步強調，這項小旅行全都半價優惠，且三倍券和農友券皆可使用，保證好山好水之外，還讓大家滿載而歸。

筍園中的藍染房會擦出什麼美麗火花？一手打造古坑咖啡故鄉的副縣長謝淑亞，以在地人為古坑之美代言，更加貼切，她說，正值台灣最大的古坑麻竹筍產期，滿山竹園中，望見藍染房，染出一身幸福，在筍園中享受清涼，絕對是炎夏小旅行首選。

林長立也說，大熱天選擇山上輕旅行，消暑又好玩，雲林古坑鄉大埔與樟湖社區首度結合推出農村微旅行，兩村物產和生態豐富、景色秀麗，還有許多特色景點，這次首度以旅遊體驗的方式來推廣在地特色，活絡農村經濟，保證是安心出遊好選擇。

大埔社區發展協會理長張和賢表示，相鄰兩村的自然景觀、麻竹筍、茶葉、漬物文化、藍染及竹編技藝，整合成1日遊程，7月26日、8月1日、8月9日辦理5梯次，帶領民眾感受生態園區的自然芬多精、觀賞超過350年極為珍貴的貝殼化石區、親手做醬筍與拓印、幸福藍染與竹藝、茶道品茗、品嘗大埔農餐與伴手禮，保證滿載而歸。

農村小旅行1人原價1600元，目前優惠價800元，12歲以下500元，限200人，即日起開放報名，可洽大埔社區專案經理丁小姐0960-166002。

親手學製醬筍，超好吃。記者蔡維斌／攝影
親手學製醬筍，超好吃。記者蔡維斌／攝影
在優雅清涼的竹林裡，學割竹筍，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
在優雅清涼的竹林裡，學割竹筍，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔結合璋湖兩社區推出夏季農村體驗輕旅行，風情怡人，目前特價優惠中，千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔結合璋湖兩社區推出夏季農村體驗輕旅行，風情怡人，目前特價優惠中，千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影

大埔 古坑 藍染

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