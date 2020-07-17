疫情捐款少寄養人暴缺 雲林家扶接到三倍券特感溫暖

疫情期間各公益團體捐款均縮水，但三倍券推出馬上有人捐愛心，雲林家扶中心今天接到兩筆三倍券捐款共六千元，其中一份還是遠從台北市寄來的，讓社工感到溫馨。

雲林家扶中心主任廖志文指出，疫情期間，捐款確比以往減少很多，雲林家扶捐款就少了約三分之二，尤其嚴重的是全國過去有一千五百認養人等待認養孩子，如今卻反過來，變成有約一千五百人需被認養的孩子等待認養人。

廖志文說，期待疫情紓緩後，各地愛心會慢慢恢復，果然三倍券一推出，馬上就有人捐愛，實在揪感心。

今天上午虎尾一位方姓婦女，領了三倍券後，馬上親自送到雲林家扶中心，三千元全數捐出，他說，多這三千元也不會變得有錢，他生活不缺，用來捐給甘苦人卡實在，有人三千元就可生活好幾天，還是給需要的人才有意義。

隨後郵差也送來一份遠從台北市寄的三倍券愛心，社工打開掛號信，竟是三千元的三倍券，廖主任也馬上打電話向這名林小姐道謝。