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1/4兒童、青少年過重或肥胖 暑期食育營幫很大
台南市教育局今天分別在南台科大、台灣首府大學舉辦暑期食育營，希望透過遊戲體驗方式，提供學童正確飲食觀念，也獲得熱烈回響。有學生說，媽媽不在家時，自己也可以下廚做羹湯，不用父母擔心。
教育局長鄭新輝表示，暑假期間孩子在家，家長忙於工作，沒時間打理孩子的三餐，往往給予零用錢讓孩子自理；而孩子不懂得食物的選擇與健康的重要性，經常攝取過多空熱量的食物。
根據民國102年至105年國民營養調查，兒童及青少年約1/4人口有過重或肥胖問題。台南市政府教育局認為，強化孩子健康的意識與培養良好的飲食習慣，才是真正讓孩子健康茁壯的不二法門，於是與南台科大及台灣首府大學合作辦理食育營活動。
校安科長陳宗暘表示，報名期間家長就反應熱烈，顯示現代家長對於學童放假時飲食狀況的擔憂。這次次活動導入烘焙、烹飪、調飲等實作課程，透過遊戲化的方式傳遞飲食知識，有別於一般性的講授教學或學校的家政課；更重要的是引導學生從手作的過程中認識食物所帶來的營養價值，並了解食材的多樣性及變化的無限可能性，進而增強學生對於健康飲食的認同感，提升學生自主執行健康行為的意願。
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