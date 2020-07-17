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台南大吹鯨魚風 鯨尾巴是幸運的象徵
台南市最近大吹鯨魚風，市府除了在安平水景公園舉辦3個月的「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華活動，「大魚的祝福」巨型鯨魚藝術裝置最近也要重新開放。另安平區公所也在漁光島完成裝置藝術「鯨彩漁光」的設置，隨著暑假的展開，鯨魚風正吸引人潮。
亮晶鯨Orca是長20公尺、高10公尺，全球最大的鯨魚裝置藝術，日前已在水景公園登場，成為安平最亮眼的景點，連日來吸引大人、小孩來此玩樂，欣賞燈光音樂秀。
位在安平港濱歷史公園的巨型鯨魚藝術裝置「大魚的祝福」，去年啟用並獲得台灣景觀大獎，成為台南海濱最亮眼的打卡景點。不過，因廣場改造工程，今年3月間封閉，經重新規畫舒適的座椅及植栽，工程已近完工，預計下周開放，迎接暑假的到來。
觀旅局表示，為呼應大魚的祝福，以環港的觀念，將在對岸的金城里活動中心，利用牆壁設置鯨魚狀的圖案，晚上發出亮光，連結安平老街，預計10月完工。
一片鯨魚風的氣氛中，台南安平區公所也在漁光島設置鯨魚尾巴造型的裝置藝術「鯨彩漁光」。安平區長蔡青足表示，此裝置藝術為替代役男發想，經多次討論修改，並加入新元素，以最亮眼的姿態呈現藝術之美。
昔日台江有7鯤鯓，地形如鯨魚背鰭沉浮海面，漁光島就是三鯤鯓，而鯨魚尾巴代表的是幸運的象徵，已退伍的替代役男從在地元素發想，而有此作品。鯨彩漁光今天揭幕，並有在地美食，精彩可期。
漁光島已成為台南發展觀光的重要景點，除了教育局規畫在此打造海上風帆運動訓練基地，台灣港務公司也計畫在此打造海濱度假區。而最受期待的雙十國慶煙火，今年也選定在漁光島舉行，漁光里長林寧峰說，漁光島在大步向前走。
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