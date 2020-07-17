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228罹難者阿里山鄉長高一生 林佳龍：故事應放入教科書

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍(中)上午到嘉義縣參加阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片發表會，特別提及228事件罹難者阿里山鄉長高一生，影響他很深，教科書應放入高一生故事。記者魯永明／攝影
交通部長林佳龍(中)上午到嘉義縣參加阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片發表會，特別提及228事件罹難者阿里山鄉長高一生，影響他很深，教科書應放入高一生故事。記者魯永明／攝影

交通部長林佳龍上午到嘉義縣，參加阿里山國家風景區管理處「神話的大地」宣傳影片發表會，除宣傳精緻、深度旅遊，還特別提及228事件罹難者阿里山鄉長高一生，影響他很深，他稱讚高一生是鄒族非常偉大的人物，教科書應放入高一生故事，「如果有人有興趣拍高一生的故事電影，我願意幫忙籌資金」。

林佳龍說，高一生生長在動盪年代，是鄒族非常偉大人物，是教育家、政治家、思想家、音樂家、詩人，他在美國留學讀者，讀到高一生思念與鼓勵妻子所寫的「春之佐保姬」代表作，很感動。

「高一生是影響我很深的人物」，林佳龍說，他過去當新聞局長曾與文建會合辦，紀念高一生的音樂會，「我們的教科書應應放入高一生故事，讓大家知道，如果有人有興趣拍高一生的故事電影，我願意幫忙籌措資金」。

坐台下聆聽的阿里山鄉長杜力泉肯定林佳龍紀念已故鄉長高一生，他說，歷史該還給高一生榮耀，高一生生長在戒嚴威權時代，過去部分耆老對高有意見，但大多過逝了。

高一生生在日治時期特富野部落，曾任警察、教師、作曲家，是過去未改鄉民的吳鳳鄉鄉長，致力高山族自治運動，曾提出原住民自治區構想，白色恐怖受難者，著名歌手高慧君與高蕾雅是他的孫女。

高一生獄中思念鼓勵妻子所寫的「春之佐保姬」是他的代表作。「春之佐保姬」的「春」是他妻子的名，日語「佐保姬」字義為保護神。高一生在獄中書信裡不只一次提到這首歌，也希望春子能夠永遠抱持著希望，高一生創作充分流露關懷家鄉與群族之情。

林佳龍 阿里山 鄒族

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