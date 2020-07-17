卯起來拚振興！永康商圈找網紅開線上「吃播」

行政院振興三倍券正式上路，各大商圈卯足全力推優惠、拚行銷，台北市永康國際商圈協進會找來4位網紅，實際走訪高記上海料理、JB burger等12家永康商圈名店，並搭配協會自推「永康Easy GO」消費折價券，有信心搶進三倍券6億商機，卻也有文創商家無奈表示，若境外持續封鎖，觀光客進不來、房租又沒降，推再多優惠也不見起色。

台北市永康商圈7成客源都是國際觀光客，疫情封鎖邊境，永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，這些觀光業績全部歸零，但從3月開始，推出100萬張公益折價券，救回3成業績，配合振興三倍券，再推200萬張滿百85折優惠券，還可參加抽獎，最大獎是1萬元現金共10份，目前總獎金50萬元，可望再加碼。

在臉書擁有1.5萬按讚數的網紅Hani-軒穎，手持自拍架，透過臉書直播，實際探訪永康商圈店家，用手比畫著架面上的蛋糕與餅乾，對著鏡頭向觀眾介紹商店產品，也透過快問快答，線上答對就送禮盒。

左爺爺的港式茶餐廳負責人鍾逸鴻表示，在永康商圈已開店2年，客源以在地居民為主，前陣子業績掉4成，但從5月起生意回穩，也配合中央政策推加碼優惠，昨也首度有民眾持振興券到店消費，過去也曾想做網紅行銷，因缺乏管道而作罷，樂觀看待下半年商機。