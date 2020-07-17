疫情讓86人停止認養嘉義家扶少200萬 籲捐三倍券助兒少

嘉義家庭扶助中心今年受到新冠疫情影響，已有86位認養人停止認養，收入短少200餘萬元；中心今發起「號召送愛大使」運動，鼓勵民眾用手上三倍券，「振興」照亮經濟弱勢兒童、少年及其家庭的生活，家扶為感謝民眾捐送三倍券，除開立收據外並回贈限量「愛心電話卡」供典藏。

家扶中心指出，上半年景氣受到新冠疫情影響，各行各業都有不一損失，不少固定捐款愛心企業與熱心民眾，因此暫停或減少捐款，嘉義家扶統計，今年已有86位認養人停止認養，與去年同期相較，已有200餘萬元缺口，目前疫情雖趨緩，然捐款卻仍未見起色，讓該工作人員憂心忡忡。

嘉義家扶中心沈明彥表示，成立53年來營運經費均仰賴各界的支持，期待能有更多愛心大使，一起放大三倍券效益、延續社會大愛。捐三倍券除提供紙本券外，也可以綁定台灣PAY行動支付，奉獻愛心還可以獲得各發行金融機構的額外加碼。

家扶中心指出，日前即有嘉義市民親自至家扶中心，捐出面額共3000元三倍券支持扶幼工作：另一名住台中認養人，領券後即以限時快遞寄到家扶，要捐給其認養兒童當作暑假生活費，非常感謝這些善心人士，把熱騰騰振興券、用愛放大不只三倍。