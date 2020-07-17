影／失智者走失怎麼辦？愛憶軍團成立快來「看問留撥」

台灣邁入高齡社會，失智人口逐年增加，相對的，年輕人及照顧人力越來越少，失智老人走失事件時有所聞。台中市政府為建構失智友善城市，今天由台中市副市長陳子敬、台中市衛生局長曾梓展等人領軍下，與失智友善組織、友善天使們宣誓成立「愛憶軍團」，透過發揮社區力量，讓失智者可以走入社區接受醫療、失智照護等；走失的失智者可以透過「看問留撥」找到回家的路。

台中市衛生局說明，「看問留撥」，步驟1「看」發現異狀，例如行走在快車道上，衣著不合季節、內衣外穿、重複同樣的話，重複同樣行為等，步驟2「問」關心需求，即主動詢問「要去哪裡？住在什麼地方？」步驟3「留」想辦法留下對方、延長停留時間。步驟4「撥」立即撥110報警。

台中市副市長陳子敬說，失智症已是國内重大的公共衛生議題，台中市老年人約37萬人，以失智症盛行率8%推估，台中市失智症人口逾2.9萬人，為了推廣失智友善理念，以及發掘社區潛在的失智者，成立「愛憶軍團」，盼能發揮失智友善雷達功能，以台語「愛伊」為諧音，象徵共同用愛守護失智者。

台中市衛生局長曾梓展提醒，失智症並不可怕，只要暸解失智症的病程與症狀，多一點耐心及同理心，就能傳遞友善包容的正能量。統計到今年6月，台中已有470個失智友善組織、1萬4124名友善天使們加入今天成軍的「愛憶軍團」。

曾梓展說，很多失智者家屬擔心失智者開瓦斯、忘了關水、關電，甚至跑出去，照顧者常要如影隨行，期盼藉由凝聚社區鄰里的力量，提升對失智者認同與支持，讓失智者可以走入社區，接受醫療、失智照護等失智照護服務。