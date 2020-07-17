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公民團體評鑑南市議員結果出爐 台南議會戰神竟是他

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南議會觀察聯盟今天公布第三次定期大會議員評鑑結果。記者鄭維真／攝影
台南議會觀察聯盟今天公布第三次定期大會議員評鑑結果。記者鄭維真／攝影

台南議會觀察聯盟今天公布第三次定期大會議員評鑑結果，評選出13名優質議員，其中民進黨占8名、國民黨2名、無黨2名、時代力量1名；待觀察議員部分，民進黨有7名、國民黨6名、無黨籍6名。另外，國民黨議員蔡育輝發言次數高達165次，堪稱「台南議會戰神」。

台南市議會目前有56席議員，民進黨24席、國民黨16席、無黨籍14席、台聯1席、時代力量1席。

台南議會觀察聯盟指出，優質議員包括民進黨李宗翰、呂維胤、沈家鳳、李啓維、蔡筱薇、沈震東、郭鴻儀、陳怡珍，國民黨蔡育輝、林美燕，無黨籍Ingay Tali穎艾達利、許又仁，時代力量林易瑩，其中初任議員占9名。

待觀察議員包括民進黨陳秋萍、林志聰、李偉智、郭清華、吳通龍、林志展、蔡蘇秋金，國民黨張世賢、方一峰、謝龍介、尤榮智、許至椿、李文俊，無黨籍曾信凱、謝財旺、周奕齊、蔡秋蘭、林阳乙、吳禹寰。

台南議會觀察聯盟表示，該評鑑辦法以量化為主，質性為輔，各占65%與35%，量化的數值包含實際出席率、質詢次數，志工以人工的方式登記發言次數，並對於多元化參與各委員會運作的議員，給予額外的加分機制，也針對問政失真者有扣分機制。

質性評鑑是分為專業指標與在地關懷指標，針對議員的問政態度、問政態度及問政技巧，在地關懷指標則針對台南市文化、歷史、教育、環境衛生、社會福利的著重程度作為評鑑要點，評鑑委員由台南公民智庫、台南社大、成大學代會及網路志工組成。

台南議會觀察聯盟專案研究員吳嘉恩說，就整體評鑑結果而言，初任當選者的問政品質相較於資深議員較為正向，且對於市政表現較為積極；待觀察議員達整體議員36%，且多數為資深議員。

以初任議員部分來看，穎艾達利涉略議題廣，主要以原住民權益為主軸，李宗翰主要以政府開放數據為軸，並提出建議解決問題的方法。蔡育輝可稱為「台南議會戰神」，每位議員在議事廳發言次數平均發言為26次，蔡育輝個人發言高達165次以上。

國民黨 時代力量 民進黨

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