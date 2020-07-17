台南古蹟興濟宮虎爺吃遍各家炸雞 明辦擲筊求炸雞祝壽

台南市古蹟大觀音亭興濟宮慶祝愛吃炸雞、據稱吃遍大江南北各式炸雞的「下壇元帥」虎爺誕辰，明天舉辦「擲筊杯求炸雞」等熱鬧有趣活動，來向這位特立獨行的虎爺祝壽。

興濟宮的虎爺不只造型與一般廟宇虎爺大不同，連飲習慣也差很大，祭壇上除了一般貢品，還有金門高粱。有信徒指出，這位虎爺喜歡炸雞，炸雞放上供桌點完香不能馬上拿走，要讓虎爺細細品賞色香味至少半小時才可撤走，之前有人說虎爺最愛肯德基炸雞，拿來拜心願最易達成，不過他用「胖老爹」的，虎爺好像也很開心。

興濟宮明天的「府城 虎城 福城」活動，上午點半到11半先舉辦「不只是木雕-劉進文老師與茄苳入石柳藝術創作之路及與虎爺之緣的創作歷程」講座；下午兩點在大殿向虎爺祝壽，兩點半到3點半擲筊杯祈求炸雞、香包活動，接著是彩繪虎爺福牌在廟埕廣場舉行。5點半乞虎祈福擲筊杯大賽，獎品虎爺浮雕一座、虎爺福牌五份。