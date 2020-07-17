太神了！智慧牙刷能教阿公正確刷牙 老人直呼「神刷」

「牙齒若勇，人就勇！」只是10個老人刷牙卻有9個錯，為讓高齡長輩了解自己的口腔機能和牙況，高雄醫學大學口腔衛生系研創智慧數位牙刷，並與雲林縣政府合作今天抵口湖鄉下崙老人活動中心，讓老人體驗最新科技的AR實境數位刷牙，讓智慧牙刷教老人如何正確刷牙，保健一口好牙。

高雄醫學大學和醫百科技公司合作研創國內第一套AR實境智慧牙刷系統，首場體驗選擇在雲林縣口湖鄉下崙村舉行，上百名老人體驗電腦牙刷實境的樂趣。

高醫大口腔衛生系主任黃曉靈說，保有一口健康牙齒，對老人保健很重要，更與糖尿病血糖控制等疾病防護息息相關，牙齒好人就健康。AR牙刷最大特色是透過智慧牙刷和電腦連結進行「人臉辨識」及「AR教學」，透過牙刷內建感應器，監督並指導正確刷牙。

現場送給每位老人家一片口腔檢測口香糖，「哎喲，怎麼吃進去是白的，吐出來是紅的？」阿嬤嚇一跳，以為自己口腔出血，黃曉靈說，口香糖變紅代表牙齒健康，若呈綠色則須看牙醫了。阿嬤聽了才放心，也有感於時代變真快，連口香糖都變成醫生了。

隨後操作智慧牙刷「AR」實境體驗，阿公模擬刷牙的過程，全部顯示電腦銀幕，沒刷乾淨的地方，銀幕會顯示牙菌斑的警示，直到刷乾淨了，電腦顯示「100%乾淨！」，阿公高興地知道自己以前都刷錯了。

阿公和阿嬤都感不可思議，阿公笑說，牙刷像有神明附身「哪裡沒刷乾淨都知道，太神了！」。醫護出身的雲林縣長張麗善說，口腔保健康對長輩生活品質影響很大，高齡者口腔照護更是維護健康的重中之重。

除AR演練，口腔衛教也介紹口腔機能、口腔機能退化症狀與影響，教大家如何延緩口腔機能退化。並透過分組演練，讓長輩學會如何自我保健一口好老牙。