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台南兒童藝術教育節動起來 版畫陶藝打前鋒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦兒童藝術教育節，率先登場的是版畫陶藝親子夏令營。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局舉辦兒童藝術教育節，率先登場的是版畫陶藝親子夏令營。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今年首度辦理「兒童藝術教育節」，其中規畫「藝起學-版畫陶藝親子夏令營」，已在後壁區樹人國小及北區立人國小辦理，分有4梯次，共有200人參加。透過營隊進行藝術探並鼓勵親子共學發揮創意，親子一同展現創作成品，直呼是難得的經驗。

教育局表示，除了帶給親子滿滿藝術氣息的夏令營，7月18日下午3點半起於東區文化中心假日廣場，將進行藝起武看我這young show活動，歡迎大朋友小朋友一起來聆賞精彩的表演，體驗免費的藝術市集。

夏令營課程包含在地特色版畫及陶藝，並以親子為參加對象，報名相當踴躍，樹人國小場次版畫部分在吳鴻滄老師專業指導及熱情鼓勵下，每個人的成果都超乎意料的成功且富有童趣味。有許多家長表示，都是第一次陪孩子參加這樣的藝術夏令營課程，原本擔心畫不好，但經過老師的帶領，也發掘出藝術創作的趣味。陶藝課程則製作花器和筆筒，等待1個月後即可產出成品，也留下難得的創作回憶。

立人國小場次版畫與陶藝課程的設計理念是以動手玩藝術為目的，取用生活中易見、易得的元素，將生活藝術概念融入簡單技法，在短時間完成創「藝」作品。吉祥物朵朵也參與這次的夏令營學習之旅，受到小朋友熱烈歡迎，為夏令營帶來活潑、逗趣的氣氛。

夏令營 親子 陶藝

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