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山羌覓食草根萌樣可愛 阿里山遊樂區小笠原山保育有成
炎熱夏天，讓人受不了！避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區熱門，山上溫度比平地少10度以上，涼爽宜人，目前遊樂區免門票，除休閒運動「森」呼吸，還有豐富多樣生態，等著你去發現。
生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前就在森林遊樂區海拔2488公尺的小笠原山，與山羌近距離接近2次，山羌不怕人，觀賞拍攝記錄山羌覓食過程很療癒。
蘇家弘說，13日上午在小笠原山發現1隻公山羌，出來覓食草根，跟他相處30分鐘，非常療癒；15日中午又在小笠原山，發現1隻公山羌帶小山羌，出來覓食草根莖，跟他相處20分鐘。
許多遊客搭阿里山小火車到祝山觀景台看日出、總是匆匆下山，停下腳步深呼吸，回程到小笠原山360度觀景台賞景，到「茶田35號」複合式茶飲簡餐店，有機會與山羌、帝雉等相遇，體會阿里山生態之美。
林務局去年將台灣獼猴、山羌等8種保育類改為一般類，森林保育有成，山羌繁殖數量增加，體長40至70公分，尾長4至10公分，最重可達12公斤，體毛土褐色，體背較暗為黑褐色，幼羌身上白色斑點。
雌山羌頭部有黑色盾狀紋路，雄山羌頭部有Y字型黑色紋路，雄羌犬齒發達，頭部有黃色短角，最多僅一叉，台灣中低海拔未被開發森林地都有其蹤跡，牠不成群活動，雌雄有一定領域，日行性，多吃植物嫩葉、嫩芽。
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