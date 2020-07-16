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台灣第一張！台南溪南休閒農業區 綠色旅遊銀級認證

聯合報 / 記者吳淑玲／台南報導
台南七股區溪南休閒農業區，獲得全台首綠色旅遊銀級認證。 圖／台南市農業局提供
台南七股區溪南休閒農業區，獲得全台首綠色旅遊銀級認證。 圖／台南市農業局提供

台南七股區溪南休閒農業區成立14年獲美國加州大學系統頒發「台灣綠色旅遊銀級認證」，台灣大學輔導團隊表示，這是目前台灣唯一一張銀級以上認證，要符合聯合國綠色永續公約23項認證，相當不容易，下一步就要再申請「國際標章」，把台灣休閒農業推向國際觀光市場。

台大輔導團隊成員、目前任教東南科大的副教授施君翰表示，銀級認證來自美國加州大學系統與美國加州中醫藥大學全球綠色旅遊研究認證中心，認證體系公認最具公信力，溪南休閒農業區歷經15個月評鑑脫穎而出，也取得申請國際旅遊認證標章資格。

溪南休閒農業區於民國97年由農委會通過設立，面積517.59公頃，涵蓋溪南里、三股里、十份里等農漁村。台大漁業科學研究所、台大漁村社區營造研究中心教授李英周團隊長期駐村輔導，目前有24家業者，並且設立青創孵化基地，培育青年學子投入農漁業產業。

施君翰表示，要取得全台第一張綠色旅遊銀級認證，當地有無青創團隊也是考核指標，團隊在當地成立「新創團隊孵化基地」輔導8名青年返鄉，有4人申請公司。

其中28歲高偉傑創立「食漁食農」實業行年營收破百萬，高偉傑祖父在七股養殖，從小跟著父母到台北，因緣際會成為「返鄉青年」，成為沒落漁村新生力軍。

台大 青年 青創

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