拒絕新警局長？黃偉哲：不屬市長權力

台南市警局長周幼偉任內治安滿意度六都第一，卻突然被拔官，有基層警察建議市長黃偉哲不讓新局長詹永茂就任，凸顯這波調動局長的爭議。黃偉哲昨天表示，台北市長柯文哲對前警局長邱豐光調任移民署時也全力反對，但沒有拒絕派任，因為那不屬於市長權力，一切要依法行事。

台南市府警局今天上午9點40分舉行新舊局長交接，周幼偉回任警政委員，昨天已提前打包北上，落寞身影讓基層員警為他抱不平；有些員警認為因此造成基層士氣低落，希望黃偉哲「硬起來」，不讓詹永茂就任。

黃偉哲表示，不需要用這種方式，如果拒絕新局長到任的話，乾脆說市長能調動軍隊？「不能啊，因為那不屬於市長的權力」。

黃偉哲說，中央地方職權各有執掌，警政、主計、人事、政風本來就一條鞭，但對於認真的人，相信民意會給予最大的肯定；歷史不會忘記周幼偉，為維護治安付出許多心力，卻在這時候去職，很遺憾。

「希望能提升警察士氣」，黃偉哲說，上任後對警察危險加給、超時津貼都編足，也編列經費補足警察的執法工具，但這次事件會讓有些基層認為，在很大工作壓力下，把事情做好，卻沒得到肯定，所以「我會努力來平復這股不滿的情緒」。