嘉縣竹崎泳池重新開放 試營運期間免費游到飽

嘉義縣竹崎鄉立游泳池今年3月因新舊理事會交接問題談不攏，由竹崎鄉公所收回自行經營，公所今天公告，即日起至本月31日試營運，並免費開放民眾使用，首日開放就吸引3、40位游泳愛好者前往。

竹崎鄉公所表示，隨著炎炎夏日來臨，鄉親頻頻詢問游泳池何時開放，還有人反映因太久沒游泳，整個人都胖了一圈，希望游泳池早日開放讓他運動瘦身，公所為回饋民眾，決定試營運期間不收門票，歡迎民眾每天上午8點至11點、下午2點至6點到泳池清涼一夏。