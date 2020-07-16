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雲禾大橋通樂！張麗善牽90歲阿嬤「驗收」成果

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（前右1）、副縣長謝淑亞（前右3）牽著逾90歲的阿嬤走雲禾大橋「驗收」新橋完工成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右1）、副縣長謝淑亞（前右3）牽著逾90歲的阿嬤走雲禾大橋「驗收」新橋完工成果。記者陳苡葳／攝影

連接虎尾、二崙兩鄉鎮的跨越新虎尾溪橋今天正式完工通車，並命名為「雲禾大橋」，縣長張麗善表示，雲禾大橋是採「稻穗」造型建置的脊背橋，代表雲林縣為水稻及「農產之鄉」含義，更成為該區新地標。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞偕二崙鄉長鍾福助、虎尾鎮長丁學忠及多位地方人士一同剪綵，見證雲禾大橋開通寫出地方交通新頁。超過百名二崙鄉湳仔村居民也齊聚參與，張麗善更親自牽著年齡逾90歲的阿公阿嬤走在橋上「驗收」成果。

今天一名林姓居民表示，過去要從二崙到虎尾得走農路或便橋，路面也沒有像大橋如此寬敞好通行，如今雲禾大橋完工，不僅可讓民眾安全通行，一旁的人行步道也相當適合居民散步運動。

張麗善說，雲禾大橋採脊背橋建造，全長174公尺，寬26.7公尺，其中30公尺高的稻穗造型橋塔（主塔）利用拉力拉起橋面兩側11對22支鋼索，連結虎尾高鐵特定區及二崙鄉，打通虎尾及鄰近二崙、崙背及西螺等鄰近鄉鎮交通要道。

工務處長汪令堯說明，雲禾大橋脊背橋新建工程，大梁梁身高度採漸變弧型，從梁長側面端看可看出預力混擬土梁，相較斜張橋的力學原理不同，前者為軸力受力較大，後者為垂力受力較大。

「優橋獲好獎！」張麗善開心分享，雲禾大橋去年參加國家級工程獎項評比，除獲第19屆公共工程委員會公共工程金質獎，也獲第13屆勞動部職業安全衛生署公共工程金安獎，連同縣內辦的之金雲獎共入袋「三金」，期帶動縣內公共工程落實職業安全及提升品質的風氣。

雲林縣長張麗善（前右2）、副縣長謝淑亞（前左4）親自牽著年齡逾90歲的阿嬤走雲禾大橋「驗收」新橋完工成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右2）、副縣長謝淑亞（前左4）親自牽著年齡逾90歲的阿嬤走雲禾大橋「驗收」新橋完工成果。記者陳苡葳／攝影
雲禾大橋是採「稻穗」為主塔造型設計的脊背橋，代表雲林縣為水稻及「農產之鄉」。記者陳苡葳／攝影
雲禾大橋是採「稻穗」為主塔造型設計的脊背橋，代表雲林縣為水稻及「農產之鄉」。記者陳苡葳／攝影
連接虎尾、二崙兩鄉鎮的跨越新虎尾溪橋今天正式完工通車，並命名為「雲禾大橋」。記者陳苡葳／攝影
連接虎尾、二崙兩鄉鎮的跨越新虎尾溪橋今天正式完工通車，並命名為「雲禾大橋」。記者陳苡葳／攝影

張麗善 勞動部

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