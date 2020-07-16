台企銀送愛到白河 竹門銀髮樂齡學堂揭牌
台灣企銀持續推動銀髮照護，台南市白河區竹門社區發展協會「銀髮樂齡學堂」今天中午揭牌，由台企銀董事長黃博怡、台南市長黃偉哲等人一起見證，參與共餐長輩每月僅須繳交300元，就能享受色香味俱全一餐，羨煞外界。
黃博怡說，因應高齡化社會來臨，台灣企銀持續透過「銀髮樂齡學堂」成立，期達拋磚引玉，為關懷銀髮族盡心力，目前累積已贊助成立16家銀髮樂齡學堂，每年受惠供餐及服務長者近28萬人次之多。不僅協助社區充實廚房和活動中心設備，讓長者獲得更好的照顧，也鼓勵社區提供長者服務。
出身白河的行政主計總處主計長朱澤民、台南市議員張世賢、白河區長蕭福清、竹門里長陳新店、竹門社區發展協會理事長吳麗眞等人也出席。黃偉哲表示，感謝主計長朱澤民居中促成及台灣企銀等許多傑出企業家鼎力相助，在白河竹門社區創辦銀髮樂齡學堂，市府未來會在管理維護及物資協調上全力支持，務必讓年長朋友能夠過得快樂、學得愉快、玩得開心。
陳新店說，竹門社區自民國105年起結合白河區公所「呷飯皇帝大~供餐計畫」辦理每周5天共餐，社區內部組織分工明確，有環保義工負責清掃環境、也有睦鄰志工協助照顧獨居長者， 原本每月（不含六、日）中餐共餐收費500元，經台企銀補助後，僅收300元，且共提供10菜色，可說色香味俱全，目前有65歲以上長輩50多人參加，謝謝台企銀用心照顧社區長輩。
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