台企銀送愛到白河 竹門銀髮樂齡學堂揭牌

台灣企銀持續推動銀髮照護，台南市白河區竹門社區發展協會「銀髮樂齡學堂」今天中午揭牌，由台企銀董事長黃博怡、台南市長黃偉哲等人一起見證，參與共餐長輩每月僅須繳交300元，就能享受色香味俱全一餐，羨煞外界。

黃博怡說，因應高齡化社會來臨，台灣企銀持續透過「銀髮樂齡學堂」成立，期達拋磚引玉，為關懷銀髮族盡心力，目前累積已贊助成立16家銀髮樂齡學堂，每年受惠供餐及服務長者近28萬人次之多。不僅協助社區充實廚房和活動中心設備，讓長者獲得更好的照顧，也鼓勵社區提供長者服務。

出身白河的行政主計總處主計長朱澤民、台南市議員張世賢、白河區長蕭福清、竹門里長陳新店、竹門社區發展協會理事長吳麗眞等人也出席。黃偉哲表示，感謝主計長朱澤民居中促成及台灣企銀等許多傑出企業家鼎力相助，在白河竹門社區創辦銀髮樂齡學堂，市府未來會在管理維護及物資協調上全力支持，務必讓年長朋友能夠過得快樂、學得愉快、玩得開心。