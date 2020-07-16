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嘉市科學168用「氣味」探索科學 200架無人機將表演

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市今年科學168活動，7月18日晚上在港坪公園，還有故宮南院規劃的200架無人機表演。圖／故宮南院資料照片
嘉義市今年科學168活動，7月18日晚上在港坪公園，還有故宮南院規劃的200架無人機表演。圖／故宮南院資料照片

廣受許多家長、學生歡迎的嘉義市科學168教育博覽會今天開幕，今年因應疫情，活動在港坪運動公園、港坪風雨球場等場地，多採開放空間辦理各項科學活動，今年主題「嘉香最科學」，要帶孩子用「氣味」探索周遭生活科學知識，18日晚間還有200架無人機表演。

科學168教育博覽會，今天上午由市長黃敏惠、故宮博物院院長吳密察、中研院院士王惠鈞等人，共同按下LED螢幕啟動，宣布今天至本月20日，在港坪運動公園、港坪風雨球場、港坪國小及周邊場地，辦理各項科學活動，園區有科學闖關、科普教室，戶外則有定向越野、樹攀活動，都吸引許多親子偕同參與。

「科學就在我們生活中！」黃敏惠表示，科學168不僅是嘉義孩子們暑假最重要活動，也是最好學習平台，歡迎父母親帶著孩子，透過實作感受生活科學原理，今年主題為「嘉香最科學」，要帶著孩子們找尋嘉義香味，以「氣味」為媒介，連結嘉義這片土地。

黃敏惠說，味道是打開記憶的開關，人聞到熟悉氣味，會浮現許多記憶，像阿里山檜木、精油、高山茶、咖啡，以及最具代表性的嘉義火雞肉飯，這些日常生活裡的嗅覺記憶，讓許多人一輩子記得，今年將透過生活中的味道，帶孩子探索周遭生活科學知識。

教育處長林立生表示，今年除了科學闖關、科普教室、創客教室、科學競賽、科學營隊、大師講座，7月18日晚間首度辦理夜間定向越野，參與者可在涼爽星空下尋找目標、完成任務，當晚7點30分還有故宮南院的200架無人機表演，將帶來絕美視覺饗宴，活動資訊可上臉書搜尋「109年度科學168教育博覽會」。

嘉義市長黃敏惠（左四起）、故宮博物院院長吳密察，及中研院院士王惠鈞（左三）等人，今天共同宣布科學168教育博覽會正式啟動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四起）、故宮博物院院長吳密察，及中研院院士王惠鈞（左三）等人，今天共同宣布科學168教育博覽會正式啟動。記者卜敏正／攝影
黃敏惠體驗玩空氣對流、旋轉手作飛機。記者卜敏正／攝影
黃敏惠體驗玩空氣對流、旋轉手作飛機。記者卜敏正／攝影
嘉義市今年科學168活動，7月18日晚上在港坪公園，還有故宮南院規劃的200架無人機表演。圖／故宮南院資料照片
嘉義市今年科學168活動，7月18日晚上在港坪公園，還有故宮南院規劃的200架無人機表演。圖／故宮南院資料照片
嘉義市長黃敏惠（左五起）、故宮博物院院長吳密察，及中研院院士王惠鈞（左四）等人，今天共同宣布科學168教育博覽會正式啟動。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左五起）、故宮博物院院長吳密察，及中研院院士王惠鈞（左四）等人，今天共同宣布科學168教育博覽會正式啟動。記者卜敏正／攝影
嘉義市科學168教育博覽會今天開幕。記者卜敏正／攝影
嘉義市科學168教育博覽會今天開幕。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠嘗試樹攀。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠嘗試樹攀。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

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