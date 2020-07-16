重質不重量 今年東山咖啡較去年減產約3成

台南市政府109年咖啡評鑑活動今天成績揭曉，農會表示，今年東山地區咖啡，在果農刻意汰除修剪咖啡樹，減產比去年約少2至3成，但品質明顯提升，可說是「重質不重量」，連評審老師都讚不絕口。

這次咖啡評鑑，由東山在地咖啡農種植的35支咖啡生豆參加，邀請「台灣咖啡研究室」所率領評鑑團隊， 由張廖巧玉領軍評審團隊召集咖啡品質學會 ，邀請詹閔凱擔任主審，林仁安、胡善瑋、蔡詩敏、許定燁、翁智龍擔任評審 。

評審結果前三名分別為冠軍十萬咖啡陳天財85.63分、亞軍御香咖啡園陳建源84.54分，及季軍175cofee 賴正雄83.88分，將代表台南市參加由農委會辦理「2020臺灣國產精品咖啡豆評鑑」，同時協助薦送美國咖啡品質協會，爭取國際權威精品級認證（QCertificate）。

台南市政府農業局說，自102年起至108年參加評鑑，協助薦送生豆累計已有18支獲得國際級認證，期望能夠再創佳績，以提升南市咖啡能見度及行銷效益。

東山農會說，與去年相較，今年咖啡品質在農民修枝汰除咖啡樹，產量比去年約少2至3年，農民是「重質不重量」，近年不再追求產量，重視的是咖啡品質提升，可說是咖啡產銷良性發展。