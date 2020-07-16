南科實中網球隊員年年拿美國大學獎學金 家長功不可沒

南科實中網球隊近年戰績優異，尤其球員能兼顧課業，每年都有表現優異學生拿到獎學金前往美國深造，能有這樣突出的表現，幕後默默付出的家長後援會功不可沒；因為後援會純粹「志工」組成，出錢出力，參加園遊會義賣為球隊募款，網球隊學生畢業後，家長還繼續留在後援會，幫助孩子的學弟妹圓夢，無私的付出人敬佩。

南科實網球隊的成立10多年，一開始比賽沒有好成績，籌措經費處處碰壁，學生球員家長籌組後援會，希望盡力量做孩子的後盾，近年後援會日漸茁壯，網球隊比賽的成績也越來越好，更連年在全中運優勝，表現不遜體育重點培訓學校，後援會家長覺得大家的付出都值得。

南科實中非體育重點學校，網球隊經費籌措困難，平常比賽都由後援會成員排時間輪流載送孩子穿梭各比賽場，球具損耗快支出大，後援會每年擺攤義賣烤香腸、炸杏鮑菇等籌措球隊基金，家長提供食材自己烹調叫賣，一點一滴募集球隊經費。

網球隊後援會長陳孟平指出，學校網球隊成員僅24人，平均一個年級4人，人數不多但家長向心力強，即使孩子畢業了，學校需要時都會來擔任志工。前會長吳敕奇表示，每年都有畢業生拿到美國大學網球獎學金，他們都是一般生非體育科班，晚上集中輔導課業，家長都很感謝學校與老師對學生用心付出。