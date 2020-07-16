嘉縣議員勘察驚見福壽螺屍成河！學者：對生態影響還好

嘉義縣議員林緗亭上午會同縣府地政處、工程顧問公司人員，到水上鄉南和村勘查農水路改善工程，驚見灌溉溝渠，佈滿俗稱金寶螺的福壽螺屍體，「螺屍成河」長達百餘公尺，怵目驚心，顯示外來種螺危害秧苗作物嚴重，憂心環境生態受破壞影響。

林緗亭說，第一次看到螺屍成河的景象，有密集恐懼症的人看到可能會受不了，顯示福壽螺對農作物與環境危害嚴重，農政單位應想辦法防除。

農民說，農田整地準備插秧前，就得施藥防治福壽螺，否則秧苗會螺吃光，福壽螺死了，螺肉會爛掉，螺殼變輕就被會隨溝渠水流帶往下游，才會出現「螺屍河」，由於螺殼自然風化，不用清理，「螺屍河」景象屬季節性，大家見怪不怪。