讚濁水溪防揚塵有效 蘇揆：麥寮鄉又可在戶外曬烏魚子

經濟部今赴行政院會報告「濁水溪揚塵防治成效」，行政院長蘇貞昌會中裁示指出，3年計畫投入超過11億元，從「水利、造林與防災」多管齊下，全面改善，如今已有顯著成效，現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了，崙背鄉種植的西瓜，也不用擔心會被流走，這是相當不簡單的成果，感謝政委吳澤成督導，及部會與地方政府的合作。

經濟部表示，為改善濁水溪揚塵狀況，水利署2018年至2020年編列揚塵防制經費5.05億元，除依據行動方案各項防制工作辦理蓄水池塘水覆蓋、高灘培厚綠覆蓋、級配鋪設等措施外，更研議透過複式斷面營造、河道整理與疏濬疏通主深槽，並配合行政管理措施公告河川公地禁種區等加強揚塵抑制作為；另外針對濁水溪出海口大面積裸露地，施設汲水設施，於東北季風盛行季節，全日啟動抽水機組定時分區灑水，增加灘地含水量，減緩沙塵飛起。

根據經濟部統計至12日為止，總共已施作蓄水池塘 ，抑制揚塵面積達1038公頃、河道整理15.7公里、河道疏浚及去化土砂548.74萬立方公尺、灘地綠覆蓋面積242.2公頃、其他覆蓋緊急措施面積1620.85公頃、堤防培厚植栽及堤外防洪林帶設置61.4公里等，皆超過濁水溪揚塵防制及改善行動方案既定目標。

經濟部次長曾文生會後表示，2019年麥寮及崙背兩測站PM10年平均濃度分別為每立方公尺53.4微克及46.3微克，較前一年2018年67.7微克及52.6微克降低21%及12%，防治效果從空品濃度顯示是如此。

蘇貞昌會中表示，揚塵改善後，現在麥寮鄉又可以在戶外曬烏魚子了，崙背鄉種植的西瓜，也不用擔心會被流走，且從這個改善可以看到，只要有心、用對方法、對症下藥，即使百年沈痾，一樣能夠加以改善，這是相當不簡單的成果，感謝吳澤成督導，及部會與地方政府的合作。

不過濁水溪揚塵防治方案本期將在今年底執行完畢，蘇貞昌要求，吳澤成應督導相關部會，儘速再提出下一期3年的計畫報院，以延續揚塵防制成效，提高國人生活品質。