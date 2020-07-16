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台南市政府研考會主委戴偉峻上任 接棒發展智慧城市

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府新任研考會主委戴偉峻今天上任。圖／台南市政府提供
台南市政府新任研考會主委戴偉峻今天上任。圖／台南市政府提供

台南市政府新任研考會主委戴偉峻今天上任，台南市長黃偉哲表示，為發展智慧城市，讓市民有感，特別邀請學經歷兼具的戴偉峻擔任研考會主委，期待借重他的專長，協助推動市政。

59年次的戴偉峻原任財團法人資訊工業策進會地方創生服務處南區產業中心主任，為英國倫敦大學皇家哈洛威學院的資訊管理博士，畢業後任職南台科技大學資訊傳播系專任助理教授、台南文化創意產業園區副總經理，具備文化及資訊科技雙領域，產學經歷豐富。

戴偉峻擁有產業數位轉型、智慧製造及體感科技專長，在資訊工業策進會任職時，協助加工出口區、南部科學園區廠商推動智慧製造與數位轉型的導入。另外，也協助中央政策落實，並加速體感科技、數位內容、5G等相關廠商跨域應用並轉型升級。

黃偉哲

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