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反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
鐵道局在6月11日拆除台南市東區前鋒路一號民宅。圖／本報資料照片
鐵道局在6月11日拆除台南市東區前鋒路一號民宅。圖／本報資料照片

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行，目前拒拆戶剩5戶，分別是北區2戶及東區3戶，預計21日、23日全部強制拆除，其中，反南鐵東移自救會長陳致曉的住家將在23日最後一波強拆。陳致曉得知消息，痛批「民進黨政府若要硬幹，那就玉石俱焚！」

交通部鐵道局中部工程處指出，中工處將於21日、23日執行南鐵地下化工程沿線住戶第二波及第三波強制拆除，預計7月底取得所有用地。上月11日南鐵地下化工程沿線執行首波強制拆除，目前拒拆住戶剩5戶，中工處將在21日拆除北區開元路2戶，23日強制拆除東區青年路3戶。

南鐵地下化工程有C211到C214標共4標，到今年5月，C212標進度嚴重落後僅達2.30％，鐵道局表示，以北區開元路11、13號為例，因為去年南側連續壁已施作完畢，才有拆遷的急迫性。

由於開元路及青年路的拒拆戶都住有高齡長者，鐵道局表示，近日會與台南市政府一起前往勸離協談，先讓屋內的人離開，接管建物後再破壞外殼，讓建物無法居住，「計畫已確定，拆遷工作必須執行」。

陳致曉說，南鐵北區黃家已收到強制拆除令，21日凌晨6時進行強拆，黃家三代，包含100歲的阿嬤都不會撤離，「 如果政府要硬幹，那就玉石俱焚！」

南鐵地下化工程原本預計113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，鐵道局初步預估工程完工日將延至115年。

鐵道 陳致曉

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