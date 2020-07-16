搭三倍券商機 嘉義縣消費1元可抽汽車
嘉義縣趕搭三倍券消費商機，今天推出「振興三倍券來去嘉義縣」活動，民眾憑7月15日至10月13日在嘉義縣消費發票、收據等，上網登錄，只要消費1元，就有機會抽到汽車。
嘉義縣政府今天召開記者會，推銷「振興三倍券來去嘉義縣」消費抽獎活動，獎品包括國產汽車、電動機車、行車紀錄器、知名餐飲業者餐券、面膜等，邀大家來嘉義玩。
嘉義縣長翁章梁表示，民眾憑7月15日至10月13日在嘉義縣店家消費的發票、收據及「嘉有好市集」摸彩券，上「嘉義縣振興三倍券優惠」網站專區登錄，只要消費1元，就能抽汽車。
「嘉義縣振興三倍券優惠」網站，也可查詢縣府各局處及嘉義縣業者推出的好康優惠。
翁章梁表示，8月14日至10月14日，共有五波抽獎，前一波未中獎者，可以累計到下一波抽獎，每次抽獎各抽出1部機車及其他獎項，10月14日在律師見證下抽價值約50萬豐田汽車，各得獎名單會在臉書「Q嘉義粉絲團」公布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言