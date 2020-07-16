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中部高溫加汙染 雲林彰化推教室雙機計劃生原公司獲利

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
生原公司指出，雲林彰化等縣市採購換氣清淨設備，在國中小教室推動雙機計劃。記者陳秋雲/攝影
生原公司指出，雲林彰化等縣市採購換氣清淨設備，在國中小教室推動雙機計劃。記者陳秋雲/攝影

天氣酷熱加上空汙問題，提高風扇、通風設備及空氣淨化產品的關注度，讓在地關企業研發成果被看見。豐原區生原家電股份有限公司，是全國換氣扇市佔第一，彰化雲林學校採購近千台換氣清淨設備，不但在教室裝冷氣，還裝換氣扇，師生擠在冷氣室內，還是可以呼吸新鮮空氣，降低病毒傳染。

台中市議會議長張清照、前議長張清堂、國民黨團書記長陳政顯、市議員張瀞分會同多名台商，前往參訪。

業者表示，去年3月高雄市就有國中小教室「雙機計劃」教室裝冷氣再加換氣扇，用在孩子的學習場所花錢不手軟，不過因前市長韓國瑜下台，計劃停擺。韓國瑜當初的資金來源包括由高汙染企業回饋，另向其他企業勸募。

生原家電業務部副理吳献維說，雲林縣麥寮多所學校因為受空汙影響，常緊閉門窗上課，到了天氣酷熱的夏天只能吹電風扇，教室長時間密閉二氧化碳濃度高，導致孩子上課時可能沒精神、昏昏欲睡。

雲林縣政府在企業界的贊助下，裝設室內換氣清淨系統，這套系統以高效能濾網搭配空氣檢測儀器，只要室內二氧化碳濃度高於一定值就會啟動運作，先將室外空氣層層過濾潔淨後再引進室內，讓密閉空間也能呼吸換氣，降低室內二氧化碳濃度，確保師生健康及學習品質。

除了雲林縣持續安裝這套換氣清淨系統，彰化縣部分學校也跟進陸續施作，兩縣今年預定約1000台。

吳献維說，生原家電的通風換氣設備可以加強室內空氣循環、活化空調，冷氣房內搭配節能循環扇則能減輕空調壓縮機負載，有效節能，這部分的產品因為中部地區有汙染季加上氣溫創新高，入夏以後，銷量長紅。

生原公司標榜，除了努力研發優質產品，即使平價的浴室廁所排風扇，一樣到府服務。

生原家電公司在豐原發跡，至今70年歷史，早年以產製電扇為主，供銷全省各地，1972年開始以「ALASKA(阿拉斯加)」品牌積極開拓海外市場，隨後並與日本大廠技術合作，產製超靜音高效率的換氣扇及吸塵器，2009年起再推出「芬朵」品牌，屢獲國內外設計大獎及台灣精品獎，以時尚精品吊扇進軍國際市場。

台中市議會議長張清照丶前議長張清堂率議員，陪同台商訪問在地企業。記者陳秋雲/攝影
台中市議會議長張清照丶前議長張清堂率議員，陪同台商訪問在地企業。記者陳秋雲/攝影

韓國瑜

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