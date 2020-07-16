曾文溪常氾濫成災 下游建滯洪池景觀欠佳今動工改善

曾文溪台南下游路段早年經常溪水倒灌、周邊地區氾濫成災，市府在曾文溪下游闢建「溪尾滯洪池」降低水患衝擊，不過完工後堤岸景觀欠佳，市府爭取前瞻「水環境計畫」7500萬經費「 營造改善周邊景觀」，今天開工。市長黃偉哲期待能夠在明年農曆春節前完成，讓台南能夠多一點綠色環境，開發綠能。

市府水利局長韓榮華說，94年海棠颱風曾文溪嚴重淹水，市府在安定區堤岸規畫面積廣達41.5公頃滯洪池，可儲水140萬噸水，前年完工是台南最大的滯洪池，有效減少水患，加上設置10cms（每秒10立方公尺）抽水站，大大減少氾濫。前後投入8.7億元為周遭社區改善生活，感謝水利署核定7500萬進行安定提防改善，希望明年農曆年前完成。

未來堤岸將有景觀平台，種植林木設置意象步道，還有參觀休憩設施與生態觀察解說區，將成為曾文溪沿岸新的遊憩區。

黃偉哲說，建設「先求有、再求好」，他當立委時，曾文溪多次氾濫，造成善化、安定區嚴重災情，感謝水利單位先後提供8年800億、6年600億計畫補助，滯洪池做好了，周邊需要改善環境可供市民休閒。