中工處將再強拆拒遷戶 估月底取得所有南鐵用地

交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天證實，中工處將於21日及23日執行台南市鐵路地下化工程沿線住戶第二波及第三波強制拆除，預定7月底取得所有用地。

中工處6月11日執行台南市鐵路地下化工程沿線首波強制拆除，當天拆除前鋒路上一間鐵皮屋，目前拒拆住戶僅剩5戶，分別是東區3戶及北區2戶；黃鳳岡今天告訴中央社記者，中工處將於21日強制拆除北區開元路2戶，23日強制拆除東區青年路3戶。

不過，由於拒絕遷離的這5戶，屋內所有人事物全未移動，拒遷意志堅決，中工處初步決定屆時先將屋內的人移走，接管建物後再破壞外殼，讓建物成為無法居住的狀態，再逐步清理屋內的傢俱擺設等。

黃鳳岡表示，北區2戶強制拆除公文已送達，東區3戶強制拆除公文昨天寄出，今天可送達；中工處預定月底完成所有用地的取得。

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉日前已在LINE群組揭露中工處21日準備強制拆除北區2戶，他說，住戶不會撤離，如果政府要硬幹，那就「玉石俱焚」；同時號召支持者20日晚上及21日留下來擋拆。

南鐵地下化工程預定113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，中工處初步預估工程完工日將延至115年。