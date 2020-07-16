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年長者也可當網美拍照 民雄衛生所邀形象顧問上課

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿嬤們穿上日本色彩加上復古風味的服裝，當亮麗的網美。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿嬤們穿上日本色彩加上復古風味的服裝，當亮麗的網美。圖／民雄衛生所提供

嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」以年長者拍攝網美照等，帶領年長者體驗年輕人風潮，日前為讓年長者成為嘉義航空站的形象代言，邀請形象顧問周昀真從色彩學、儀態等課程教起，讓這群社區素人學習展現他們的魅力。

民雄衛生所表示，他們的課程讓生活原本鬱鬱寡歡或記憶力衰退的年長者，透過學習時尚、年輕人的網美照拍攝，開心展現自我，嘉義航空站主管因緣際會看到他們分享在粉專上的網美照，特地邀約年長者到航空站為便民業務代言，經由在航空站不同服務地點拍攝網美照，間接為所屬業務發聲。

鄒昀真表示，偶爾會聽見阿公阿嬤輩說，年紀大了不能穿得太花，年紀大的人還是穿素一點、寬一點才舒服，但她認為，這都是自我限制，色彩不分年齡、性別、階級、長相，只要熟悉色彩，跟色彩成為好朋友，色彩也會讓阿公阿嬤輩的形象變得出色，生活也會因為色彩的豐盛而更愉悅。

周昀真在「日本個人色彩課」中，讓年長者動手尋找適合自己的亮眼色，周表示，乾淨清澈的清色系，會讓肌膚看起來有彈力，呈現光澤感，暗色系則有顯瘦效果，而年長者的儀態不見得都是動作慢、彎腰駝背，一旦站有站相，坐有坐相、網美有網美樣，稍加微調，就可老得很優雅、活潑。

老大人動動班的成員表示，他們從沒想過自己也可成為時尚網美，更沒想過可為公部門擔任代言人，這一年多來上過的課程，改變他們對年長者照護據點的觀感，他們要藉自己的努力，創造更多可能，讓老年生活充滿驚奇與驚喜。

嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」由形象顧問周昀真（左一）帶領，讓年長者學習當網美。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」由形象顧問周昀真（左一）帶領，讓年長者學習當網美。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿嬤們穿上日本色彩加上復古風味的服裝，當亮麗的網美。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿嬤們穿上日本色彩加上復古風味的服裝，當亮麗的網美。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿公們穿上Aloha衫，帥氣拍攝網美照。圖／民雄衛生所提供
嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」讓阿公們穿上Aloha衫，帥氣拍攝網美照。圖／民雄衛生所提供

衛生所 嘉義 阿嬤

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