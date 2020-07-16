快訊

川普擬禁止中共黨員及家屬赴美旅遊 已入境者取消簽證

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

「照亮民眾回家的路！」西螺公所今成立公園路燈管理所

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
因應汛期，西螺鎮公所自五月起啟動防汛整備工作，將災害風險降至最低。記者陳苡葳／攝影
因應汛期，西螺鎮公所自五月起啟動防汛整備工作，將災害風險降至最低。記者陳苡葳／攝影

「照亮民眾回家的路！」雲林縣西螺鎮公所今天正式成立「公園路燈管理所」，是繼虎尾鎮、斗南鎮、古坑鄉、麥寮鄉等第五個成立公園路燈管理所的單位，提供路燈管理、維修、公園維護，及行道樹管理維護，期提升護管效率，維護鄉親生活品質，保障用路人安全。

因應汛期，西螺鎮公所自五月起啟動防汛整備工作，實施鎮內行道樹減災修剪及移除枯木作業，並兼顧樹型美觀，避免強風豪雨造成行道樹傾倒，也呼籲鎮民務必修剪私有樹木，攜手做好防災，將災害風險降至最低。

「麥乎大家安全擱舒適！」西螺鎮長鄭玲惠說，公園是鄉親休閒、運動的場域，且行道樹及路燈的好壞也和用路人息息相關，因此公所積極籌備成立專責單位，編制一名所長、一名助理員，管理鎮內約7000盞路燈，處理相關業務，民眾有相關問題，可撥打西螺鎮公所公園路燈管理所專線05-5863203，轉906、907。

依西螺鎮公共設施路燈認養維護管理辦法，公所積極推動「路燈認養」，ㄧ盞公共路燈每年維護費800元，可指定認養地點、燈號、盞數，公所也將於燈柱上張貼認養人姓名表揚，歡迎民眾踴躍認養。

西螺公所推動「路燈認養」，ㄧ盞公共路燈每年維護費800元，歡迎民眾踴躍認養。記者陳苡葳／攝影
西螺公所推動「路燈認養」，ㄧ盞公共路燈每年維護費800元，歡迎民眾踴躍認養。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮公所今天成立「公園路燈管理所」，是縣內第五所成立專責單位。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮公所今天成立「公園路燈管理所」，是縣內第五所成立專責單位。記者陳苡葳／攝影

認養 行道樹

延伸閱讀

羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

VR旅遊體驗需求殷切 劍湖山唯一推出「5D VR」震撼新體驗

開車接聽手機撞上安全島行道樹翻覆 駕駛挨罰3000元

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

相關新聞

凌晨一陣驟雨 統一超商蒜頭門市長方形招牌突然塌陷

受對流旺盛雷雨胞劇烈天候影響，嘉義縣沿海地區從昨天深夜到今天凌晨，降雨不斷，伴隨雷電，消防局未接獲災情報案，但六腳鄉統一...

清涼！台南多處免費噴水池 蕭壟「親水公園」水舞加碼

炎炎夏日，親水設施都是最受親子歡迎的，台南市蕭壠文化園區「親水公園」水舞表演重出江湖，暑假加碼演出，提供夏日一個清涼、消...

郵局發售振興券第2天 嘉縣排隊人潮緩解村里長代領服務

全國郵局發售振興券今天第二天，昨天首日嘉義縣有6個支局逾千人領取，超出郵局預估，上午排隊領取人潮緩解，電腦健保卡過卡未再...

年長者也可當網美拍照 民雄衛生所邀形象顧問上課

嘉義縣民雄鄉衛生所主辦的「民雄老大人動動班」以年長者拍攝網美照等，帶領年長者體驗年輕人風潮，日前為讓年長者成為嘉義航空站...

來嘉義縣使用振興券 消費1元就有機會抽中汽車大獎

振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午與來賓宣布，即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動，大獎有國產...

郵局開放民眾購買振興券 台南員警站崗增加見警率

全國郵局開放民眾購買紙本振興3倍券，為避免發放期間人潮湧入及安全考量，台南市警察局規劃昨天起10天，各郵局都需加強守望勤...

斜槓人生／吳佩靜 用實驗室精神泡出好咖啡

35歲的吳佩靜目前擔任異人館餐飲集團旗下「I'M COFFEE」的營運與培訓主管，每天的工作就是不斷地研究如何泡出美味的...

台南KTV關火災警報 119可偵測

台北錢櫃KTV今年4月火警釀成6死重大公安事件，台南市消防局與轄內8家KTV合作，試辦「數位消防通報系統」，透過該系統與...

中斷21年 149甲線道路修復動土

雲林古坑鄉樟湖通往草嶺地區的149甲線路段，因921震災中斷21年，昨天修復工程正式動土，縣長張麗善表示，縣府向中央爭取...

嘉縣設示範農園 手機防疫通報

登革熱進入流行期，嘉義縣新港文教基金會在「2分之1開心農場」建置防治示範農園，農園每塊菜圃都有獨立供水系統，以及單一密蓋...

愛玩橘／銀髮族相約新營 來T-bike輕旅行

位處北台南的新營區公共設施完善，許多來自外地的退休公教人員選擇在此定居，近年市府陸續增闢公園綠地，最近還增設公共自行車（...

學校單車環島熱 向極限挑戰

暑假開始，台南各校吹起環島風，台南女中昨天到台東縣蘭嶼鄉騎單車環島，為癌友募款，亞洲餐旅學校今天也展開單車環島，過程中埋...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

創世板橋分院籲捐三倍券 振興愛心經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。