「照亮民眾回家的路！」西螺公所今成立公園路燈管理所

「照亮民眾回家的路！」雲林縣西螺鎮公所今天正式成立「公園路燈管理所」，是繼虎尾鎮、斗南鎮、古坑鄉、麥寮鄉等第五個成立公園路燈管理所的單位，提供路燈管理、維修、公園維護，及行道樹管理維護，期提升護管效率，維護鄉親生活品質，保障用路人安全。

因應汛期，西螺鎮公所自五月起啟動防汛整備工作，實施鎮內行道樹減災修剪及移除枯木作業，並兼顧樹型美觀，避免強風豪雨造成行道樹傾倒，也呼籲鎮民務必修剪私有樹木，攜手做好防災，將災害風險降至最低。

「麥乎大家安全擱舒適！」西螺鎮長鄭玲惠說，公園是鄉親休閒、運動的場域，且行道樹及路燈的好壞也和用路人息息相關，因此公所積極籌備成立專責單位，編制一名所長、一名助理員，管理鎮內約7000盞路燈，處理相關業務，民眾有相關問題，可撥打西螺鎮公所公園路燈管理所專線05-5863203，轉906、907。