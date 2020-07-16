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來嘉義縣使用振興券 消費1元就有機會抽中汽車大獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午宣布即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動。記者魯永明／攝影
振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午宣布即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動。記者魯永明／攝影

振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午與來賓宣布，即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動，大獎有國產汽車、電動機車、行車紀錄器、知名餐飲業餐券等，獎品共千份，只要消費1元就有機會參加抽獎。

翁章梁感謝在嘉設廠企業及業者，捐贈抽獎獎品，為振興在地消費，讓每筆在嘉縣消費金額都有抽獎機會，民眾即日起到10月13日止，憑縣內任一店家消費發票、收據及「嘉有好市集」摸彩券，就可上網登錄，有機會抽大獎。

縣府將從8月14日至10月14日，每月14日及28日抽獎，共有五波，前一波段未中獎累計次波段抽獎，每次抽獎各抽出1部機車及其他獎項，10月14日抽汽車大獎，邀律師見證，以電腦亂數隨機抽出，抽獎活動次二日（每月16日及30日）在Q嘉義粉絲團公布得獎名單。

另，縣府建置「振興三倍券優惠」網站專區，公布各局處及業者推出好康優惠，區分「旅遊住宿」等8大類優惠與配套資訊，歡迎上縣府網站查找訊息內容。

專區可查詢農遊券內容，每張面額250元，縣轄共73處場域可使用消費，包含休閒農場、田媽媽班、農漁會超市、觀光漁港、娛樂漁船、特色主體農遊、農村社區、漁貨直銷中心等。

翁章梁說，嘉縣好山好水，嘉義人熱情友善，歡迎各地民眾來嘉消費。會後翁章梁帶新聞行銷處長劉孋瑩等主管與嘉義林管處長張岱、多位議員，工作人員拿手舉牌宣傳，「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動網站:https://feversocial.com/cyhg/15403；「嘉義縣振興三倍券優惠」網站專區https://www.cyhg.gov.tw/coupon3000/。

振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午與來賓宣布，即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動。記者魯永明／攝影
振興三倍券昨起領用，嘉義縣長翁章梁上午與來賓宣布，即日起到10月13日，推出「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動。記者魯永明／攝影

嘉義 翁章梁 彩券

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