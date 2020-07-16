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凌晨一陣驟雨 統一超商蒜頭門市長方形招牌突然塌陷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
六腳鄉統一超商7-11蒜頭門市長方形企業識別招牌，清晨5點突然塌陷，所幸無人受傷。圖／取自臉書社群朴子民意觀察站
六腳鄉統一超商7-11蒜頭門市長方形企業識別招牌，清晨5點突然塌陷，所幸無人受傷。圖／取自臉書社群朴子民意觀察站

受對流旺盛雷雨胞劇烈天候影響，嘉義縣沿海地區從昨天深夜到今天凌晨，降雨不斷，伴隨雷電，消防局未接獲災情報案，但六腳鄉統一超商7-11蒜頭門市，約20公尺的長方形企業識別招牌，清晨5點突然塌陷，所幸無人受傷。

有民眾在臉書社群「朴子民意觀察站」，貼出統一超商蒜頭門市長方形橘色、綠色、紅色條紋的企業識別標誌招牌坍塌照片，讓人看了怵目驚心，網友紛紛留言， 「好可怕，暴風雨嗎?！」統一超商人員說，清晨5點大雨造成，已在搶修中，無人員受傷。

嘉義縣消防局說，未接獲大雨災情報案；嘉義氣象站說，受對流旺盛雷雨胞劇烈天候影響，凌晨沿海地區降雨伴隨雷電，以朴子市時雨量40毫米最大，六腳鄉6小時連續降雨74毫米，雨勢還未達到豪大雨程度。　

嘉義 超商 朴子

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