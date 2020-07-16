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清涼！台南多處免費噴水池 蕭壟「親水公園」水舞加碼

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民治市政中心前的音樂噴水池，提供免費親子戲水。記者吳淑玲／攝影
台南市民治市政中心前的音樂噴水池，提供免費親子戲水。記者吳淑玲／攝影

炎炎夏日，親水設施都是最受親子歡迎的，台南市蕭壠文化園區「親水公園」水舞表演重出江湖，暑假加碼演出，提供夏日一個清涼、消暑及戲水的選擇；另台南市議會前親水公園及台南市政府民政市政中心前也有音樂噴水池，都讓大小朋友玩得十分開心，沁涼一夏！

每年暑假都會開放戲水的蕭壠文化園區親水公園，今年受到疫情影響，加上園區修繕噴泉設備，直到上端午連假才正式對外開放，小朋友穿梭在噴泉間，享受水柱噴灑在身上，說不出的涼爽舒暢。

文化局規畫暑假期間加碼水舞表演隨開園時間每天演出，讓入園遊客都能欣賞到美麗的水花與輕快音樂共舞，同時享受視覺和聽覺的饗宴，大小朋友在池中戲水，穿梭在水柱間，隨音樂舞動搖擺，感受暢快涼意。

親水公園水舞秀時間，暑假期間至至8月30日，每周三至周日上午10時及下午3時各表演二場，遇雨暫停開放。

除了戲水，暑期期間「蕭壠14倉藝術節」登場，包含實境遊戲、故事工廠等知名表演團隊演出、糖倉市集、14倉電影院、行動博物館及臺灣駐村藝術家創作特展等活動，免費入場。

蕭壠文化園區原為佳里糖廠，經由臺南市政府文化局活化經營，現已成為南部知名兒童及國際藝術交流基地。綠樹成蔭的園區內，更提供遊客乘涼休憩的好去處，近年來的親水公園音樂噴水池在炎炎夏日相當受歡迎。

另在安平的台南市議會親水公園，位在新營的民治市政中心，是台南南、北地區免費戲水景點，有時也有街頭藝人及地方藝文團體舉行下午音樂會，一改公家機關給人嚴肅的印象，成了夏日親子戲水及休閒散步的好去處。

台南市議會前親子公園吸引相當多小朋友前往玩水。記者吳淑玲／攝影
台南市議會前親子公園吸引相當多小朋友前往玩水。記者吳淑玲／攝影
蕭壟文化園區的親水公園，暑假加碼演出。圖／台南市文化局提供
蕭壟文化園區的親水公園，暑假加碼演出。圖／台南市文化局提供

文化局 親子 疫情

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